حذرت شرطة أبوظبي السائقين من ترك 5 مواد خطرة، قابلة للاشتعال والانفجار بالمركبة صيفاً، وهي عبوة العطر المضغوطة، وبخاخ معقم اليدين، وعبوة الغاز، والشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، وولاعة السجائر.. داعية إلى ضرورة خلو المركبات من هذه المواد، حفاظاً على سلامتهم.



وأشارت إلى أن وجود هذه المواد الخطرة داخل المركبة، خصوصاً خلال فترة النهار، وتعرضها لحرارة وأشعة الشمس، وإن لم تكن مباشرة عليها، قد يؤدي إلى كارثة.



ونبهت لمخاطر ترك ولاعة السجائر داخل السيارة، والتي قد تنفجر مع الحرارة، بسبب وجود قطع حديد ضمن مكوناتها، وهو ما يحدث احتكاكاً يتسبب في حريق.

وذكرت أن سائق السيارة لا يعي خطورة ترك عبوات الغاز الصغيرة في المركبة، حيث يسفر احتكاكها بعضها ببعض، مع تحرك السيارة وشدة الحرارة، عن انفجارها.



ولفتت إلى أنه من الممكن أن تؤدي الحرارة الزائدة في الطقس إلى تحطيم الخلايا الداخلية لبطارية الهاتف، حيث يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي داخلي؛ ما يؤدي إلى وقوع الحرائق.