سيف بن زايد ينعى صالح بن طرشوم العامري

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التعازي لأسرة الفقيد صالح بن طرشوم العامري، والذي كان أحد الرجال المقربين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد صالح بن طرشوم العامري.. والذي كان أحد الرجال المقربين للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.. ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».