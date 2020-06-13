إعلان البحوث الفائزة في مشروع «الهوية الوطنية»

أبوظبي (وام)

أعلن الأرشيف الوطني، بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية، عن نتائج التقييم النهائي للبحوث الطلابية، ضمن مشروع الهوية الوطنية في نسخته السابعة، تحت شعار: «إماراتنا 2071.. مجتمع آمن متطور وسعيد»، وجرى تقييم البحوث الطلابية في هذه المرحلة عن بعد.

وأشاد الأرشيف الوطني بالمستوى العلمي الذي بلغته البحوث المشاركة، وببراعة الطلبة الباحثين في استخدام الحاسوب، وتطويع برمجياته المتطورة في مشاريعهم، مع المحافظة على المنهج العلمي في بحثهم التاريخي، والتزامهم بإطار البحث والإحساس بالمسؤولية في تعاونهم، واستكمال بحوثهم عن بعد.

وشكر الأرشيف الوطني مدارس الإمارات الوطنية، لحرصها على تنشئة الطلبة ثقافياً ووطنياً بشكل مثالي، وعلى شحن الطلبة بالطاقة الإيجابية، التي خولتهم المشاركة في مشروع الهوية الوطنية تحت شعار «إماراتنا 2071.. مجتمع آمن متطور وسعيد»، وعلى دورها في تمتين عرى التواصل بين طلبتها والأرشيف الوطني، للاستفادة من كنوزه التاريخية، ومن مكتبة «الإمارات» الثرية بالمصادر والمراجع، ومن موقع الأرشيف الرقمي للخليج العربي، وأسفر تقييم البحوث المشاركة عن فوز مشروع «كيف تسعد إنساناً؟» بالمركز الأول، لأنه استوفى جميع معايير التقييم، وقد قام بتقديمه بطريقة إبداعية متميزة أربعة طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية، فرع مدينة العين.

وتوالت البحوث الطلابية الفائزة وفق التسلسل التالي: مشروع «الطاقة الشمسية» الذي قدمه خمسة طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع رأس الخيمة، ومشروع «لا لإدمان الهواتف الذكية» الذي قدمه أربعة طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع مدينة محمد بن زايد، ومشروع «الذكاء الاصطناعي» الذي قدمه خمسة طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع الشارقة، ومشروع «السنع الإماراتي» الذي قدمه خمسة طلاب من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع أبوظبي.

وعلى صعيد البحوث التي قدمتها الطالبات، جاءت مشاريع البحوث الفائزة كالتالي: المشروع الذي قدمته خمس طالبات من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع مدينة العين، بعنوان: «اللعب في عالم آخر»، والمشروع الذي قدمته خمس طالبات من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع الشارقة، بعنوان: «الابتكار في الصحة والتعليم»، والمشروع الذي قدمته خمس طالبات من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع مدينة محمد بن زايد، بعنوان: «تحديت وقدرت»، ومشروع «التلوث البيئي» الذي قدمته خمس طالبات من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع رأس الخيمة، ومشروع «سلامة وطن» الذي قدمته أربع طالبات من مدرسة الإمارات الوطنية- فرع أبوظبي.