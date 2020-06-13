«اجتماعية الوطني» تناقش التلاحم الأسري

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وتتكون اللجنة من كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة وحميد علي العبار الشامسي وخلفان راشد الشامسي والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي وصابرين حسين اليماحي وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار بالهول الفلاسي: تم التركيز على القضايا المتعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على آخر الإحصائيات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق وتوحيد الجهات التي تصدر تلك النسب.