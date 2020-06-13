مواطن يقدم مبنى دعماً لـ «معاً نحن بخير»

ناصر الجابري (أبوظبي)

قدم المواطن سهيل محمد بن ميا الراشدي، مبنى مكوناً من طابقين لدعم جهود القطاع الصحي في أبوظبي، وذلك ضمن مشاركته في برنامج «معاً نحن بخير»، والذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية في أبوظبي، لدعم الجهود الوطنية للشرائح المجتمعية المتضررة من التحديات الصحية الراهنة.

وقال الراشدي: تعمل جميع الجهات على دعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الحالية، وهو الأمر الذي يجعلنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية في تقديم ما نمتلكه وفقاً لإمكانيات كل فرد، بما يسهم في تحقيق التلاحم المجتمعي المطلوب، وهو ما نلمسه عبر المشاركة المجتمعية الواسعة في البرامج والمبادرات الوطنية، التي خصصت بهدف دعم شرائح المجتمع، سواء من العاملين في الطاقم الطبي، أو المتأثرين بفعل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن القيم، التي عكستها كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سموه للمواطنين والمقيمين خلال الفترة الماضية، مثلت حافزاً له للمبادرة والمساهمة مجتمعياً، لما تضمنته كلمات سموه من التذكير بالقيم الأصيلة التي يتمتع بها مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه، حيث إن الجميع مسؤول عن الجميع، ولدور كل مساهمة في إنجاح برنامج معاً نحن بخير، والذي يضم مجموعة متنوعة من المساهمات، تتيح لكل منا الفرصة في مشاركة جهود الدولة الحالية، وتعزيز الروابط وتوثيق الخصال الحميدة، التي تشمل حب المبادرة وتنمية روح التطوع.

ودعا الراشدي، أفراد المجتمع إلى المشاركة في برنامج «معاً نحن بخير»، باعتباره واجباً مجتمعياً، ولدوره في تعزيز التآخي المجتمعي بين المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاعات كافة، إضافة إلى أهمية البرنامج في تقديم شتى أنواع الدعم، والتي تم تخصيصها مؤخراً لخدمة الجوانب التعليمية والغذائية والصحية من مشاركات المساهمين، ونشاهد أثرها على أعداد المستفيدين منها.