«خيرية آل مكتوم» تستكمل مساعداتها بالسودان

الخرطوم (وام)

أكملت هيئة آل مكتوم الخيرية برنامج مساعداتها الخيرية للسودان للوقاية ومجابهة مرض الكورونا، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة، ومتابعة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد رئيس مجلس أمناء الهيئة.

وكان مطار الخرطوم قد استقبل، الثلاثاء الماضي، طائرة شحن من فلاي دبي، على متنها مساعدات طبية لوزارة الصحة السودانية، لمجابهة مرض كورونا والوقاية منه، للكوادر الطبية في الرعاية الصحية، ولعموم الشعب السودان.

وقام فريق متخصص من سفارة الدولة، وعلى رأسهم حرم حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، يوم الأربعاء الماضي، بتوزيع كمية مقدرة من ملابس الأطفال، هديةً من الهيئة لمجموعة كبيرة من المستفيدين من الأطفال في ولايتي الخرطوم والشمالية، حيث تم توزيع الملابس للأطفال، من سن عامين إلى 16 عاماً، في دار المستقبل للبنات في منطقة السجانة بالخرطوم، وقرية دار السلام في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، إضافة إلى دار حماية الطفل في الحاج يوسف بشرق النيل.

واستكمل الفريق، أمس، توزيع الملابس المقدمة من الهيئة في قريتي ودالفكي وأم رميلة في الولاية الشمالية، وجرى التوزيع بحضور مسؤولي مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في السودان، وعدد من المسؤولين في المناطق التي تم بها التوزيع في ولايتي الخرطوم والشمالية.

وأشار ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد، إلى المتابعة المباشرة من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أولاً بأول.. معرباً عن تقدير الشيخ راشد لفريق العمل.



شكر وترحيب

أوضح طه محيي الدين مدير مكتب هيئة آل مكتوم الخيرية في الخرطوم، أن الهيئة تمكنت خلال نحو عقدين من الزمان من تنفيذ عدد كبير من المشروعات المهمة في السودان منها 12 مدرسة للتعليم الأساسي، وأضاف أن للهيئة مساجد في غرب كردفان وولاية الخرطوم، وآبار مياه في غرب كردفان وولايات أخرى، ومجمعات خدمات تضم العيادات الصحية، والآبار والمدارس في شمال وشرق ووسط دارفور، كما أن للهيئة برامج موسمية، مثل إفطار الصائم وكسوة العيد، وغيرهما من البرامج. يذكر أن توزيع الملابس على المستفيدين، وجد ترحيباً كبيراً من الأهالي في ولايتي الخرطوم والشمالية، الذين عبروا عن الشكر والتقدير والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعى الهيئة، وللشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الأمناء، سائلين الله -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء.