«الصحة»: التبرع بالدم وفق أعلى معدلات الأمان

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن حملات التبرع بالدم مستمرة في الدولة، وتتم وفق أفضل المقاييس والمعايير المعتمدة من الهيئات العالمية، من خلال تحقيق أعلى معدلات المأمونية والدقة في التعامل مع الوحدات الدموية، لدعم المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم في الدولة، منوهة باتخاذها أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، وضمان سلامة عمليات التبرع بالدم ومشتقاته، ورفع الكفاءة العلمية والخبرة العملية للكوادر الطبية والفنية، وتعزيز جودة برامج السلامة العامة المتبعة في إجراءات عملية التبرع.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق تاريخ 14 يونيو، واختارت له منظمة الصحة العالمية موضوع «الدم المأمون ينقذ الأرواح»، تحت شعار «تبرع بدمك واجعل العالم مكاناً أوفر صحة». وأشارت الوزارة إلى أن خدمة التبرع بالــــــــدم متوفرة في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، بالإضافة إلى 8 مراكز فرعية في مستشفياتها، كما أن لديها 3 حافلات متنقلة للتبرع بالدم.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، رئيس اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم: «إن الإمارات تشارك دول العالم الاحتفاء بالمناسبة، لتقديم الشكر والعرفان للمتبرعين بالدم، تقديراً لعملهم الإنساني الجليل» مؤكداً سعي الوزارة المتواصل لتطوير آليات العمل في مراكز خدمات نقل الدم وبنوك الدم في الدولة، والوقف على احتياجاتها الراهنة، ولا سيما في ظل جائحة «كوفيد-19»، واستجابة لخطة العمل الجديدة لمنظمة الصحة العالمية، والتي ستمتد من عام 2020 إلى 2024، والهادفة إلى تسريع وتيرة إتاحة الدم المأمون للجميع، من خلال اتباع طرق عمل جديدة ومبتكرة.