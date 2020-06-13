خطط لـ «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» للتعامل مع «كوفيد- 19»

دبي (وام)

كشفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن التوجهات الاستراتيجية لإدارة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ومرحلة العودة إلى العمل التي تتضمن تطبيق الآليات والإجراءات الاحترازية، وتبني عدد من المبادرات والإجراءات من أجل تعزيز منظومة العمل داخل الكلية بشقيها الإداري والأكاديمي.

وتتضمن رؤية الكلية في إدارة الوضع الراهن لتسيير الأعمال داخل المؤسسة الأكاديمية، تطبيق العديد من الإجراءات لضمان التباعد الجسدي، مع ضمان استمرارية عمل البرامج الأكاديمية بكل كفاءة وفعالية من خلال تفعيل أنظمة التعليم عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع المحافظة على إنتاجية الموظفين خلال أزمة كورونا، ومرحلة العودة إلى العمل بكامل طاقتها اليوم.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تبنت رؤية استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لإدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» استناداً إلى منهج الكلية القائم على تفعيل آليات وأدوات الإدارة في أوقات الطوارئ والأزمات، وضمان استمرارية العمل، مع المحافظة على الجودة والكفاءة، وفق أعلى المعايير الإدارية والأكاديمية.