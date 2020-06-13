%10 ارتفاع إنتاج لحوم الدجاج في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز الإحصاء - أبوظبي، نتائج مسح المزارع التجارية لعام 2019، والذي شمل كافة المزارع التجارية في إمارة أبوظبي التي تصنف - بحسب نوع الحيازة - إلى مزارع الأبقار ومزارع الدواجن بأنواعها اللاحم والبياض والأمّات، وذلك في إطار جهود الجانبين لتوفير مؤشرات ودلائل شاملة عن الخصائص الرئيسة للمزارع التجارية، مثل تركيبة وحركة القطيع، وتقدير أعداد الأبقار حسب خصائصها، بالإضافة إلى بيانات دقيقة عن كمية وقيمة الإنتاج.

وأكد المهندس مبارك علي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير بالإنابة في «الهيئة»، أن نتائج المسح أشارت إلى ارتفاع كمية إنتاج لحوم الدجاج، حيث بلغت الكمية المنتجة 24.632 طناً عام 2019 وبنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بعام 2018، وتقدر قيمة الإنتاج من لحوم الدواجن 327.4 مليون درهم، وقد شمل المسح 11 مزرعة متخصصة في إنتاج لحوم الدجاج بطاقة استيعابية قدرت بـ 3.6 مليون طير.

وأضاف المنصوري، أن نتائج المسح أظهرت زيادة إنتاج بيض المائدة بنسبة 6.9% في مزارع الدجاج البياض، مقارنة بعام 2018، حيث بلغت كمية البيض المنتجة 566.4 مليون بيضة عام 2019 وبقيمة إنتاج بلغت 208.8 مليون درهم. وقد شمل المسح 9 مزارع متخصصة في إنتاج بيض المائدة بطاقة استيعابية قدرت بـ 3.5 مليون طير.

وبشأن المزارع المتخصصة في إنتاج الحليب، أوضح المنصوري أن المسح شمل 16 مزرعة أبقار، بطاقة استيعابية قدرت بـ 40.9 ألف رأس، حيث أظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد الأبقار في هذه المزارع بلغ 30.000 رأس في عام 2019 وبنسبة زيادة بلغت 12.6%، بالمقارنة بعام 2018، كما بلغ عدد المواليد 15706 رؤوس خلال عام 2019.

كما أكدت نتائج المسح، أن نسبة الأبقار الإناث بلغت 94.8% من إجمالي عدد الأبقار، كما أن نسبة عدد الأبقار في الفئة العمرية أكبر من سنتين بلغت 55.0%، ونسبة الأبقار في الفئة العمرية من سنة إلى سنتين بلغت 26 %، والأبقار في الفئة العمرية أقل من سنة 18.8% من إجمالي أعداد الأبقار في المزارع التجارية. كما بينت النتائج أن كمية إنتاج الحليب بلغت 150.3 ألف طن، وبقيمة 319.4 مليون درهم خلال عام 2019.

ونفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، في العام ذاته، مسحاً لمزارع صغار المنتجين، استهدف 216 مزرعة إنتاج حيواني، حيث توزعت - حسب نوع المزرعة - إلى 213 مزرعة لتربية الدجاج اللاحم، بنسبة بلغت 99% من إجمالي عدد مزارع صغار المنتجين، و3 مزارع لتربية الدجاج البياض، ويصنّف إنتاج مزارع صغار المنتجين الزراعيين بحجم إنتاج أقل، مقارنة بالمزارع التجارية الكبرى، حيث يتطلب إنشاؤها الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية. وأظهرت نتائج المسح أن «كمية إنتاج اللحوم في مزارع الدجاج اللاحم بلغت 20.592 طناً، كما أنتجت مزارع الدجاج البياض 8.4 مليون بيضة، وتراقب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نشاط المزارع التجارية، بهدف دعم وتنمية النشاط الإنتاجي في المزارع التجارية؛ لما له الأثر الكبير في دعم الأسواق المحلية والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي والدولة.