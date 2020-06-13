«طرق دبي» تنجز 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 80 مشروعاً ضمن برنامج التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، منها تسعة مشاريع أنجزت العام الماضي، شملت مشروع استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع قطع غيار القطارات، ونظام الدفع الآلي لخدمات النقل البحري، والمرحلة الثالثة من برنامج نقاط الولاء «نول بلاس»، ومشروع مركز التحكم الموحد، ومشروع تصميم وتنفيذ جهاز تفاعلي لتوفير خدمات النقل البحري، ومشروع القيادة الافتراضية، ومشروع بناء القدرات في مجال علم البيانات، ومشروع الروبوت «‏‏بيبر»، ومشروع المسار الذكي.

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الحكومة الإلكترونية قبل 20 سنة، وما تبعها من مشاريع وصولاً لتحويل دبي لمدينة ذكية، تقدم خدماتها عبر التطبيقات والتقنيات الذكية والمتطورة، أثبتت فاعليتها في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، في ضمان استمرارية الأعمال وإنجاز عملياتها وتقديم الخدمات بمستويات عالية دون توقف.