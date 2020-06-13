«إقامة دبي» تنضم إلى فرق «بناة المدينة»

دبي (وام)

تشارك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضمن عدد من الفرق المشاركة في مبادرة بناة المدينة، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بنسبة 100%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للعمل على تحسين الخدمات الحكومية المشتركة من خلال تطبيق منهجية التصميم الإبداعي للخدمات.

وشملت قائمة الخدمات التي تعمل الإدارة على تحسينها، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، خدمة تصاريح الإقامة التي تهدف إلى تحسين رحلة المتعاملين، وتقليل خطوات الحصول على الخدمة المتكاملة، لإنجاز طلب تصريح الإقامة.. وخدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفى، وهي واحدة من الخدمات الحكومية الإنسانية التي تلبي احتياجات أهل المتوفى، منذ لحظة الوفاة، من إجراءات دفن، أو ترحيل الجثمان خارج الدولة، مما يؤثر إيجابياً على نفوس أهل المتوفى، وتقليل العبء عليهم.. وتتمثل خدمة بيتنا مثالي في توفير بيئة منزلية مثالية وسعيدة، من خلال تطبيق أفضل معايير الاستدامة والسلامة العامة وجودة الهواء الداخلي.

وتهدف الخدمات الحكومية في المناطق الحرة إلى تحسين إجراءات إصدار الإقامة في المناطق الحرة، مما يعزز من مكانة المناطق الحرة، كمناطق جاذبة للاستثمارات الخارجية، حيث تمتاز بسهولة وسرعة الإجراءات، والحصول على إقامة خلال 5 أيام عمل. وتوفر خدمة رحلة المسافر تزويد سيارات تيسلا بالمعدات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر واستلام بطاقة الصعود إلى الطائرة.

وتشمل الخدمات، أيضاً، خدمة الزواج وهي عبارة عن خدمة حكومية مشتركة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية.