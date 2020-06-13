3875 جولة تفتيشية على الأسواق في دبا الحصن

دبا الحصن (الاتحاد)

أكد طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية نفذت 3875 جولة تفتيشية، خلال النصف الأول من العام الجاري، على مختلف المحال والمراكز التجارية، والأسواق والمطاعم، والمؤسسات والمنشآت العاملة في المدينة.

وقال اليحيائي: إن قسم الرقابة الهندسية نفذ 626 جولة تفتيشية، وجه خلالها 168 إخطاراً للمنشآت والمؤسسات المستحقة، فيما نفذ قسم رقابة الأغذية 1386 جولة تفتيشية على محال وأسواق بيع المواد الغذائية في المدينة، وجه خلالها 167 إخطاراً، وقام بـ 30 مخالفة للمحال والمؤسسات التي لم تلتزم بالتعليمات والقوانين.

وأكد اليحيائي حرص البلدية، بكافة أقسامها وكوادرها الوظيفية، على المتابعة الدائمة والمستمرة للتأكد من التزام جميع المحال والمؤسسات العاملة في المدينة، بالاشتراطات والتعليمات التي وضعتها البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة، حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار.