دراسة: الحجر المنزلي وسيلة فعالة لوقف الأوبئة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت النتائج الأولية للدراسة العلمية التي أجرتها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، خلال شهر أبريل الماضي، بالتعاون مع جامعة الشارقة، أن 39% من المدخنين انخفض معدل التدخين لديهم في فترة الحجر، وأن 29.4% من أفراد المجتمع أكدوا أن وزنهم ازداد خلال الفترة نفسها، و32% ارتفعت كميات تناول الطعام لديهم. وجرى تنفيذ الدراسة من خلال تصميم استبيان إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة 2060 مشاركاً من مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات، بهدف رصد التغيرات التغذوية ونمط الحياة أثناء الحجر الصحي المنزلي خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في دولة الإمارات.

وبينت الدراسة التي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الصحة والنشاط البدني، والعادات الغذائية، وأسلوب الحياة المتبع، أن 98% من المجتمع يؤمنون بأن الحجر المنزلي وسيلة فعالة لحماية العائلة ووقف انتشار الأمراض المعدية، وأن 83% يحرصون على ارتداء القفازات والكمامات عند الخروج من المنزل، وهذا يدل على مدى الوعي الذي عززته الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية منذ بدء انتشار جائحة «كوفيد - 19».

وشارك في إعداد الدراسة كل من إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة هادية رضوان، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والدكتور حيدر حسن، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، ومهرة خلفان الكتبي، ماجستير الصحة العامة، مدير شعبة إدارة المعرفة والأداء بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة فرح نجا، أستاذ مشارك في الجامعة الأميركية في بيروت، ومروة الهلالي، اختصاصية التغذية في مستشفى القاسمي.

وأكدت إيمان راشد سيف، أن إطلاق هذا الاستبيان العلمي بالتعاون مع جامعة الشارقة، يهدف في المقام الأول إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال قياس مستوى الوعي المجتمعي عبر دراسة علمية تستند إلى النتائج المستخلصة، في طرح الحلول والمقترحات التي من شأنها تعزيز صحة الأفراد في المجتمع، ووعيهم بالسلوكيات الواجب اتباعها، لمواجهة هذا الوباء. ولفتت إلى أن نتائج الدراسة الأولية، أفضت إلى مجموعة من النتائج المبشرة بزيادة معدل الوعي لدى أفراد المجتمع، حيث بينت النتائج أن 79% من الشريحة التي خضعت للاستبيان تحرص على تعقيم المواد الغذائية بعد شرائها خلال فترة الحجر، وأن 84% من الذين لديهم أطفال في المنزل يشجعونهم على ممارسة النشاط البدني، منهم 25% بشكل يومي.