«موارد الشارقة» تجري فحوص «كورونا» لموظفي الحكومة

الشارقة (وام)

أجرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في منطقة الشارقة الطبية، فحوص فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لموظفي حكومة الشارقة بالمنطقة الوسطى، للتأكد من سلامتهم عند مباشرة العمل، وذلك في إطار الفحوص التي تم تنفيذها لموظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة الذين تقررت عودتهم إلى العمل، بدءاً من يوم الأحد 14 يونيو الحالي.

ونفذت الفحوص بالتنسيق مع منطقة الشارقة الطبية، في مدن ومناطق الإمارة كافة بمدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وذلك مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين، وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

وأُجريت الفحوص لموظفي الحكومة وفق الجداول المعدة لحضورهم إلى مقر الفحص على مجموعات، لضمان عدم التزاحم، وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في التباعد الجسدي، وترك مسافات تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات، والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأظهر الإقبال على الفحوص الاستجابة الكبيرة لجهات ودوائر حكومة الشارقة في إرسال الموظفين للفحص، والوعي المرتفع لدى موظفي الحكومة بأهمية إجراء هذا الفحص.

وحرصت الدائرة على تنسيق تنفيذ الفحوص، لضمان التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس، وهي شريحة الموظفين، والإسهام في تحقيق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة على أرض الإمارة، ودعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية كافة التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، والمحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع.