2298 من كبار المواطنين يستفيدون من أنشطة «اجتماعية الشارقة»

الشارقة (وام)

نفذت أندية الأصالة، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أكثر من 4177 نشاطاً، عن بُعد، عبر تطبيق منصة «زووم» ومجموعات تواصل «واتساب»، بالإضافة إلى الاتصال اليومي عبر الهاتف، استفاد منها 2298 من كبار المواطنين أعضاء النادي، وذلك تنفيذاً لخطة الدائرة، الهادفة إلى ضمان الدمج الاجتماعي لكبار المواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت الأنشطة برامج صحية وفنية واجتماعية، إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم، والبرامج الدينية والثقافية والتراثية والرياضية، وبرامج توثيق التراث، إلى جانب المعلومات والإرشادات الصحية، وتطبيق تمارين وإرشادات العلاج الطبيعي عبر المنصات الإلكترونية. وأكدت مريم ماجد الشامسي، المديرة التنفيذية لشؤون الأفرع بالدائرة، أن أندية الأصالة المخصصة لكبار المواطنين، تقدم خدماتها في مدينة الشارقة، والحمرية، والذيد، ومليحة، والمدام، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والبطائح، بهدف تحسين نوعية الحياة الكريمة لكبار المواطنين، من خلال خلق بيئة تواصلية فعالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل.

وأضافت: «إن من لم يستطع التعامل مع المنصات الذكية من أفراد الفئة؛ فإنه يتم التواصل معهم عبر الهاتف والاطمئنان على حالتهم وصحتهم بشكل يومي، وضمان التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الصحية لديهم، على أن يتم توصيل الأدوية في حال حاجة أحد من المنتسبين للأدوية، ويتم توفيرها لهم بشكل عاجل».