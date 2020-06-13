10 إرشادات لمرضى كورونا المعزولين منزلياً

سامي عبد الرؤوف (دبي)



حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، 10 إرشادات لمرضى كوفيد ـ 19، الخاضعين للعزل المنزلي، وهم من الحالات المستقرة، التي لا تظهر عليها أعراض المرض، أو تكون أعراضها بسيطة، وذلك ضمن منظومة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وشدد المركز، في إصدار له للقطاع الصحي بدبي، على أن عزل المريض في المنزل، يعني إلزامية البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بالآخرين، بما في ذلك التدابير الاحترازية تجاه الأفراد القاطنين مع المريض، وعليه، يجب على المريض اتباع تعليمات العزل المنزلي والالتزام بعشرة إرشادات إلى أن تنقضي مدة العزل (14) يوماً.

وأشار المركز، إلى أن الإرشادات العشرة، تبدأ بالالتزام بكافة التوجيهات المتعلقة بالتطبيق الذكي COVID19 DXB، ومراقبة الأعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر، وإذا أصبحت الأعراض خطيرة مثل وجود ضيق أو صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب على المريض استخدام خاصية الإبلاغ عن حالة طارئة على التطبيق الذكي.

كما يمكن للمريض الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي 800342 أو الاتصال على 997 لطلب سيارة الإسعاف، وعند الاتصال، يجب على المريض إبلاغ مستلم المكالمة بأنه حالة كوفيد- 19 مؤكدة وأنه خاضع للعزل المنزلي.

وأكد المركز على ضرورة انفصال المريض عن الأشخاص الآخرين في المنزل بشكل تام، وإذا خرج المريض من غرفة العزل لأي طارئ، عليه الالتزام بارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت، مع تغيير الكمامة بشكل دائم.

كما يجب على المريض تغطية فمه وأنفه بمنديل عند السعال أو العطس، مع أهمية التخلص من المنديل المستعمل مباشرة، ويجب وضع الملابس المستعملة في سلة خاصة، مع غسل اليدين على الفور بالماء والصابون، وعلى المريض غسل يديه بشكل متكرر وشمولي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وقبل لمس الأشياء التي يستخدمها الآخرون، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وقبل ارتداء القفازات والكمامات، وبعد خلعها.

ولفت مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، إلى ضرورة عدم مشاركة المريض للأدوات المنزلية، والأطباق، وأكواب الشرب، وأواني الأكل، والمناشف، والفراش، وغيرها من الأدوات مع أشخاص آخرين في منزله، مع استخدام الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة عند تناول الطعام، ومتى أتيح ذلك طوال فترة العزل المنزلي.

وذكر المركز، أنه يجب على المريض استخدام أكياس منفصلة لتجميع الملابس للغسيل، وأكياس قمامة إضافية في غرفة العزل، كما يجب تزويد المريض بمواد التنظيف اللازمة للاستخدام الشخصي لتنظيف غرفته.

وأكد أهمية أن يلتزم المريض بجمع نفاياته ومخلفاته الملوثة بسوائل جسدية معدية أو يحتمل أن تكون معدية في أكياس نفايات بلاستيكية منفصلة، مع وضع أكياس مناسبة للمخلفات الخطرة في حاوية داخل غرفة العزل، ويفضل استخدام حاوية تفتح دون لمس إن أمكن.