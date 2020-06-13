اختبارات نهاية العام فردية لـ 15 فئة من الطلبة أصحاب الهمم

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 15 فئة من الطلبة أصحاب الهمم لتقديم اختبارات فردية إلكترونية في نهاية الفصل الثالث من العام الدراسي 2019-2020، بينما كلّفت الوزارة اختصاصيي التربية الخاصة بمهمة متابعة الامتحانات ورصد الملاحظات لتسهيل أمور الطلبة.

وشرحت الوزارة أن فئات الإعاقة التي ستؤدي الامتحان، هي الإعاقة الذهنية، اضطرابات التواصل، اضطراب طيف التوحد، اضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد، صعوبات التعلّم المحددة، كف بصر كلي وجزئي وضعف البصر، والصمم، وضعف السمع، والإعاقة الجسدية، والاضطرابات النفسية والانفعالية، والإعاقات المتعددة، والأمراض والظروف الصحية.

وقالت إنه يتم التنسيق المسبق بين معلم المادة ومعلم التربية الخاصة في آلية تقديم الاختبار، ويكون معلم المادة مسؤولاً عن إعطاء الاختبار وقراءة الأسئلة وتوضيحها للطالب.

ويكون دور معلم التربية الخاصة التنسيق لتقديم الاختبار وإعطاء وقت إضافي للطالب والتنسيق مع الأسرة لتقديم كافة التسهيلات خلال فترة الاختبار. ويتم احتساب نسب التقويم التكويني والنهائي بنفس الآلية والنسب المعتمدة لباقي الطلبة. وفي حال وجود صعوبات للتعامل مع الاختبار الإلكتروني يمكن تقديم الاختبار بطريقة شفهية وتسجيل الامتحان إلكترونياً.

وأشارت إلى أن جميع اختصاصي التربية الخاصة ستكون لديهم مهمة متابعة الطلبة من أصحاب الهمم في الامتحانات ورصد الملاحظات أن وجدت وسيتم رفعها بشكل رسمي للمسؤول المباشر ومسؤول مركز الدعم لحل المشكلة وتيسير تقديم الخدمات التي يحتاجها الطالب في الامتحان.



اليوم.. بدء الاختبارات المركزية القصيرة لطلبة الصفوف من الـ 9 حتى 12

تبدأ اليوم الأحد، الاختبارات المركزية القصيرة «Check Points»، التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لطلبة الصفوف من التاسع، وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة في 6 مواد، هي: الفيزياء والعلوم والكيمياء والعلوم الصحية والأحياء واللغة الإنجليزية.

ويخوض طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر «مسار النخبة» الاختبار الأول غداً في الفيزياء، وتتواصل الاختبارات في بقية المواد على مدار الأسبوع، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 يونيو الجاري.

وتأتي الاختبارات المركزية، ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بُعد، وحددت الوزارة ضوابط خلال أدائها، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، من خلال مؤقت زمني.



10 إرشادات لأولياء الأمور

وضعت وزارة التربية والتعليم 10 إرشادات لأولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم استعداداً للاختبارات. وشرحت عبر رسم على منصتها على «تويتر» أنه على ولي الأمر تنظيم جدول للدراسة في مكان هادئ، واتباع نظام غذائي متوازن، والحرص على نوم الطالب من أصحاب الهمم لساعات كافية، وتغيير الجرعات الدوائية بما يتناسب مع مواعيد الامتحانات بعد استشارة الطبيب المعالج. ومن الإرشادات أيضاً التأكد من جاهزية الأدوات والتقنيات التي يحتاجها الطالب خلال الامتحان، وأن تكون توقعات الأهل منطقية بما يتناسب مع قدرات أبنائهم.

ودعت الوزارة إلى تقديم الدعم النفسي للطالب خلال فترة الامتحان، ومراجعة الخطة التربوية الفردية مع معلم المادة، ومكافأة الطالب بعد الانتهاء من المهام الدراسية الموكلة إليه، والتنسيق مع معلم التربية الخاصة حول مواعيد الامتحانات والاعتبارات التي ستقدّم للطالب خلال الامتحان.









