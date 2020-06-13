7382 طالباً سجّلوا في «إمسات» الرياضيات والفيزياء

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن متوسط نسبة حضور الطلبة في جلسات اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لمادتي الرياضيات والفيزياء التي انطلقت، أمس، بلغ 93%، لافتة إلى أن عدد الطلبة المسجّلين ليوم واحد بلغ 7382 طالباً وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن تصدر شهادة الثانوية العامة لأي طالب من دون أداء المواد الأربع، وهي اللغتان العربية، والإنجليزية، والرياضيات والفيزياء. ويستمر اختبار «إمسات» لمادتي الرياضيات والفيزياء لغاية 18 يونيو، ليبدأ بعدها اختبار اللغة العربية لغاية 2 يوليو.

و«إمسات» عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية، وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

وقالت الوزارة، إن نسبة حضور الطلبة في الجلسة الأولى بلغت 91%، والجلسة الثانية 92%، والجلسة الثالثة 95%، والجلسة الرابعة 93%.

وتكمن أهمية اختبار الإمارات القياسي EmSAT في أنه معيار للقبول الجامعي، ويوجه عملية تطور تعليم الطلاب على المستوى الفردي وسبل التعلم، كما يساهم في مراقبة جودة برامج ومدخلات نظام التعليم، ودعم متخذي القرار، ولأغراض تحديد المستوى، وكذلك مراقبة فعالية أداء المدارس.

ويعدّ اختبار الإمارات القياسي EmSAT إلزامياً لكل طلبة «الثاني عشر» من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، والطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، والطلبة غير الإماراتيين في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والطلبة الإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، بالإضافة إلى طلاب الخدمة الوطنية، والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.