شرطة أبوظبي تحذر الأسر من المترصدين بالأبناء

أبوظبي( الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من الوقوع ضحايا لمحتالين يترصدون بالأطفال والمراهقين والكبار «غير الحذرين» عبر الألعاب الإلكترونية، والإعلانات والروابط المغرية ومنتديات التواصل، للاستيلاء على أموالهم بأساليب غير مشروعة، مستخدمين أساليب خداع وتضليل متنوعة لإغراء ضحاياهم، وينتحلون شخصيات غير حقيقية.

وأشارت إلى وجود حالات الانتهاكات الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مع انتشار فيروس «كوفيد-19»، مثل حالات استدراج مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. بتصوير مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة للضحايا، ومن ثم تهديدهم وابتزازهم، وصولاً لأهدافهم الإجرامية.

وناشدت أولياء الأمور منح أبنائهم المزيد من الاهتمام، ومتابعة قائمة المواقع والألعاب الإلكترونية التي يرتادونها، خصوصاً مع تزايد قضاء الطلاب أوقاتاً طويلة للتعلم عن بُعد.. ومنحهم الثقة والأمان، وعدم توبيخهم، وتشجيعهم على المصارحة بأية انتهاكات أو حالات ابتزاز إلكتروني، قد يتعرضون لها.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، بالاتصال على خدمة أمان على الهاتف 8002626، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حماية للمجتمع من هذه الجرائم.