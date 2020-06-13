«الاتحادية للهوية والجنسية»: أصحاب الإقامات المنتهية بالخارج يمكنهم العودة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن اللجان الأمنية التي تم تشكيلها بالتعاون مع الشركاء مثل وزارة الداخلية لتنفيذ سفر المخالفين، عملت على تذليل التحديات كافة التي تم رصدها، ورفعت تقارير بهذا الشأن لمتخذي القرار للتواصل مع الدول التي يتبع لها المخالفون لبحث فتح المجال الجوي لتسهيل عودة رعاياهم.

وأشار إلى أن من يرغب في السفر لبلده أو أي جهة أخرى عليه تجديد الوثائق الخاصة به عبر القنوات الرسمية بالدولة، مؤكداً أن خدمة تجديد الإقامة ما زالت سارية لمن يرغب في تجديد إقامته. وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين انتهت إقامتهم بعد 1 أبريل، فيتم تجديد الإقامة لهم تلقائياً حتى نهاية العام.

وأضاف أنه بالنسبة للأشخاص خارج الدولة ولديهم إقامات منتهية الصلاحية، بعد صدور القرار، أي بعد تاريخ 1 مارس الماضي، فإنه يمكنهم العودة للدولة حتى نهاية العام بما يتناسب مع التخفيف التدريجي من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء معنا.

وقال: «بالنسبة للمخالفين من المستثمرين وأصحاب الشركات، فيتوجب عليهم تصفية الشركة أو إلغاء صفته في الشركة، لكونه شريكاً وصاحب مال»، مؤكداً أن ذلك يعزى للرغبة في المحافظة على حقوق العمال والشركاء الآخرين، ولضمان تبرئة ذمته المالية، وصفته من المؤسسة تجاه الجهات الحكومية والشركاء والعمال.