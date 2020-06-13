البحث عن خليجي مفقود في جبال الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة الفجيرة عمليات البحث عن خليجي يبلغ من العمر 32 عاماً متغيب في المناطق الجبلية بمنطقة دبا.

تلقت إدارة شرطة دبا الخميس الماضي بلاغاً من شقيق المفقود، يفيد بأن أخاه قد خرج إلى الجبال منذ أسبوع ولم يعد حتى ساعته، وعلى فور البلاغ قامت شرطة الفجيرة متمثلة في إدارة شرطة دبا بعمليات بحث واسعة في جبال المنطقة، كما شارك في عمليات البحث على مدى الأيام الثلاثة الماضية طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وفريق النخبة التابع للقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من المواطنين.

ومن جهته، أفاد العقيد سيف راشد الزحمي، مدير إدارة شرطة دبا، بأن عمليات البحث لا تزال جارية بالاشتراك مع فرق البحث والإنقاذ كافة، لتمشيط المنطقة الجبلية، سعياً للعثور على المفقود.