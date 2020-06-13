محاكم دبي تستأنف خدمات الزواج في «وافي مول»

دبي ( الاتحاد)

أعلنت محاكم دبي، استئناف تقديم خدمات الزواج في مركز وافي مول، ابتداءً من اليوم الأحد، من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 7:30 مساء، في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ونوهت محاكم دبي، إلى أنه لإتمام عقد الزواج لا بد من حضور الزوج والزوجة، وحضور ولي أمر الزوجة أو من يمثلها قانونياً، ووجود شاهدين مسلمين، مع إحضار أصل الهوية لجميع الأطراف، وإحضار الفحص الطبي (للمخطوبين) من مركز حكومي معتمد.

ووضعت محاكم دبي، علامات إرشادية لتنبيه الموظفين والمتعاملين إلى ضرورة ترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، إلى جانب لوحات إرشادية تتضمن رقم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة في دبي، للإبلاغ عن أي إصابة أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ونوهت محاكم دبي، إلى ضرورة أن يستفيد متعاملوها من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها كخيار أساسي، في حين ستقوم الدائرة بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية، لتيسير العمل عن بُعد لضمان استمرارية الأعمال.