«إسعاد شرطة دبي» تدعم جهود مكافحة «كوفيد - 19»

دبي ( الاتحاد)

نفذت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة لشرطة دبي، 7 مبادرات مجتمعية متنوعة، كان لها الأثر في دعم جهود «خط الدفاع الأول»، وتعزيز القدرات المجتمعية الرامية إلى مساندة الجهات الرسمية، لتخطي الأزمة الصحية التي تشهدها الدول، وتوزعت تلك المبادرات بين توفير مواد الوقاية الصحية، والمواد الغذائية، ومبادرة التعقيم الوقائي، بالإضافة إلى مبادرة الدعم المعنوي، المتمثلة بتقديم الشكر والعرفان لجنود خط الدفاع الأول.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: «قمنا بالتنسيق مع العديد من شركائنا في الشركات والمؤسسات التجارية، واستطعنا أن نضع خطة، تعتمد بشكل أساسي على توفير الأولويات الملحة وتقديمها لجهات الاختصاص، الأمر الذي مكننا من تنفيذ مبادرات ناجحة، حققت وفراً مالياً بقيمة 13 مليوناً و937 ألفاً و173 درهماً».