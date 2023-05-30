اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، على التصاميم المقترحة، الخاصة بمسجد الجادة، التي صممها طلبة قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة في الشارقة.
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بمستوى الأداء والتقنيات الحديثة التي تم توظيفها في الإمارة من خلال مشروع المدينة الآمنة وذلك بفضل الاستثمار المستمر في تأهيل الكادر الشرطي عبر أرقى برامج التدريب وتبادل الخبرات مع أكفأ الأجهز
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد عبدالله سالم سعيد الشامسي، وذلك لأبنائه وأقاربه خلال زيارته لمجلس العزاء في مجلس الخبيصي بمدينة العين بحضور سعادة علي خليفة أحمد القمزي.
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن ملف التوطين يعد من أهم الملفات التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام والعناية، وذلك يتضح من خلال الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل فتح المجال رحباً أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في سوق العم
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تضع تطوير قطاعها الصحي في مقدمة الأولويات التي تحيطها بكل الاهتمام والعناية، مع العمل على دعم هذا القطاع الحيوي بالتوسع في إقامة وتوطيد الشراك
شاركت مجموعة من الشركات الإماراتية المعنية بقطاع الدفاع، في المعرض الدولي لتقنيات الصناعات الدفاعية والأمنية، الذي أقيم في جمهورية التشيك، وذلك على هامش زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة، إلى جمهورية التشيك، وذلك بهدف توسيع آفاق