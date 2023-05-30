اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، على التصاميم المقترحة، الخاصة بمسجد الجادة، التي صممها طلبة قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة في الشارقة.

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