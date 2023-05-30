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سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم طلبة جامعة الشارقة
اليوم 02:01
الإمارات
اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، على التصاميم المقترحة، الخاصة بمسجد الجادة، التي صممها طلبة قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة في الشارقة.
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محمد بن سعود يشيد بمشروع المدينة الآمنة
اليوم 02:01
الإمارات
 أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بمستوى الأداء والتقنيات الحديثة التي تم توظيفها في الإمارة من خلال مشروع المدينة الآمنة وذلك بفضل الاستثمار المستمر في تأهيل الكادر الشرطي عبر أرقى برامج التدريب وتبادل الخبرات مع أكفأ الأجهز
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«صحية الوطني» تناقش السلامة الغذائية
اليوم 02:01
الإمارات
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.
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سعيد بن طحنون يعزي في وفاة حميد الشامسي
اليوم 02:01
الإمارات
 قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد عبدالله سالم سعيد الشامسي، وذلك لأبنائه وأقاربه خلال زيارته لمجلس العزاء في مجلس الخبيصي بمدينة العين بحضور سعادة علي خليفة أحمد القمزي.
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«إكسبو أصحاب الهمم الدولي» أكتوبر المقبل
اليوم 02:01
الإمارات
تنطلق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الخامسة 2023 في دبي من 9 إلى 11 أكتوبر القادم، وتشمل تقديم باقة من أحدث التقنيات والابتكارات لزوار المعرض من داخل الدولة وخارجها.
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85 خبيراً ومختصاً في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات
اليوم 02:01
الإمارات
 قال المهندس محسن العوضي قائد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إن فريق المهمة يتضمن 85 خبيراً ومختصاً والعدد قابل للزيادة، مشيراً إلى  أنه تم تشكيل فريق وطني يضم جميع المختصين من أنحاء الدولة.
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أحمد بن محمد: القطاع الخاص شريك في تحقيق مستهدفات التوطين
اليوم 02:01
الإمارات
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن ملف التوطين يعد من أهم الملفات التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام والعناية، وذلك يتضح من خلال الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل فتح المجال رحباً أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في سوق العم
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مكتوم بن محمد: تطوير القطاع الصحي في مقدمة الأولويات
اليوم 02:01
الإمارات
 أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دبي تضع تطوير قطاعها الصحي في مقدمة الأولويات التي تحيطها بكل الاهتمام والعناية، مع العمل على دعم هذا القطاع الحيوي بالتوسع في إقامة وتوطيد الشراك
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الإمارات تشارك في معرض الصناعات الدفاعية بالتشيك
اليوم 02:01
الإمارات
 شاركت مجموعة من الشركات الإماراتية المعنية بقطاع الدفاع، في المعرض الدولي لتقنيات الصناعات الدفاعية والأمنية، الذي أقيم في جمهورية التشيك، وذلك على هامش زيارة الوفد رفيع المستوى برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة، إلى جمهورية التشيك، وذلك بهدف توسيع آفاق
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