قال خبراء وباحثون سياسيون، إن دولة البرازيل، على مدار عقود طويلة، مثلت قوة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية كبيرة في منطقة أميركا اللاتينية بعد ما حققته من نجاحات مكنتها من تصدر مراكز متقدمة في مختلف المجالات في إطار إقليمها وعالمياً. وتحظى البرازيل بأهمية كبي

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