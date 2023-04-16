قال خبراء وباحثون سياسيون، إن دولة البرازيل، على مدار عقود طويلة، مثلت قوة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية كبيرة في منطقة أميركا اللاتينية بعد ما حققته من نجاحات مكنتها من تصدر مراكز متقدمة في مختلف المجالات في إطار إقليمها وعالمياً. وتحظى البرازيل بأهمية كبي
أبرزت وسائل الإعلام البرازيلية استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.
تحرص شركة مبادلة للاستثمار ومنذ تأسيسها عام 2002 على توظيف استثمارات رائدة على المستويين المحلي والعالمي، ومواصلة مسيرتها الحافلة في مجال دعم وتأسيس شركات وطنية رائدة، وإبرام شراكات عالمية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق موارد مالية مستدامة للجهة الم
حملت جمهورية البرازيل الاتحادية على عاتقها مسؤولية قيادة ملف غابات الأمازون المطيرة المعروف بـ«رئة العالم» أو «الرئة الخضراء للأرض» والذي يشكل محورا رئيسيا ضمن الجهود العالمية المبذولة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
تمثل زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى دولة الإمارات، أمس، محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة، أسهمت في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، متانة العلاقات وعمق الروابط التي تجمع الإمارات والبرازيل الصديقة، والتي تشهد تطوراً كبيراً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس البرازيلي
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الشراكة الإماراتية البرازيلية ترتكز على أسس راسخة من الصداقة واحترام المصالح المتبادلة.. ونوه بما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملموس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية عززتها الزيارات الر
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية البرازيلية تشهد تطورات إيجابية متلاحقة كونها قائمة على تحقيق المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين، وقال إن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى أسهمت في الانتقال بهذه العلا
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن جمهورية البرازيل من أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات في جهودها نحو تعزيز الأمن الغذائي والتغير المناخي في العالم لكونها تتمتع بإمكانات هائلة تؤهلها للعب دور أكبر في هذين المجالين.