الهند تسجل 738 وفاة و 44111 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت الهند اليوم تسجيل 738 وفاة و 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع...
توفير بطاقة "فزعة" للخصومات لكبار المواطنين المسجلين بـ "تنمية المجتمع"
وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، من أجل دعم كبار المواطنين بتوفير حزمة من الخدمات المميزة...
حرائق غابات كندا تتأجج مع ارتفاع الحرارة
هدأت درجات الحرارة الشديدة والقياسية في غرب كندا، إلا أن الجفاف المستمر والحرارة المرتفعة تسببا في تغذية العشرات من حرائق الغابات.
الصحة العالمية توصي بإجراء اختبارات كورونا في المدارس
أعلنت منظمة الصحة العالمية ان بعض الظروف تحتم إجراء اختبارات كوفيد-19 في المدارس لتفادي اغلاقها وايضا للحد من التأثيرات "الضارة" للتعليم عن بعد.
مفقودون في انهيار أرضي وسط اليابان
اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان على ما أفاد مسؤول محلي.واظهرت...
فيسبوك تختبر تقنية جديدة تكافح التطرف
عبد الله أبوضيف (القاهرة)أعلنت شركة فيسبوك عن خاصية جديدة تحمي مستخدميها من التعرض للمواد المتطرفة، وتساعد في الخروج من دوائر العنف والكراهية التي...
ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا
عثر على جثتين بين أنقاض المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا الأميركية، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى 22 قتيلا، فيما لا يزال 126 شخصا في عداد المفقودين،...
دراسة تكشف أسباب آثار ما بعد كورونا طويلة الأمد!
تمكن باحثون في مركز "ماكس بلانك" للفيزياء والطب في إرلانجن بألمانيا، من إظهار أن "كوفيد - 19" يغير بشكل كبير حجم وصلابة خلايا الدم الحمراء...
التحالف يحبط عملاً عدائياً وشيكاً للحوثيين استهدف السعودية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، "الجمعة" اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.
دولة إفريقية تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا
سجّلت جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا في القارّة الإفريقيّة، الجمعة رقماً قياسيّاً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة جديدة، ليتجاوز...
«ذاكرة السمكة» تقود إسبانيا لنصف نهائي اليورو
نجحت طريقة "ذاكرة السمكة" لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، مع مدرب منتخب لويس إنريكي، عندما استعان بها لإعادة الثقة إلى حارس المرمى أوناي سيمون،...
بطل القمم.. سعيد المعمري يتسلق الجبال حاملاً «رسـالة سلام»
«ومن يتهيّب صعود الجبال... يعش أبد الدهر بين الحفر».. بيت شعر لأبي القاسم الشابيّ كان حافزاً للمغامر الإماراتي سعيد المعمري لتسلّق أعلى القمم...
نجحوا في الوصول إلى «قمة السلطة».. رؤساء من محراب الفن
إغراءات المناصب السياسية كانت دافعاً كبيراً لأهل الفن بحثاً عن المزيد من الشهرة والنفوذ، وبالرغم من عدم إلمامهم بمعاركها، فإنهم وبسبب شخصياتهم...
محمد بن راشد: لا تكن متشائماً وثق في نفسك
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، فيديو يشارك فيه سموه...
من ينقذ أفضل المحطات البريطانية من الإغلاق؟
كانت نجمة في سماء الإعلام البريطاني، ثم بمرور السنين، صارت تواجه مصيراً غامضاً في عصر ما بعد الحقيقة والحقائق البديلة، بعد تغير الأحوال والأوضاع
خبيران سياسيان لـ «الاتحاد»: التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي أبرز نتائج السلام بين الإمارات وإسرائيل
تتعدد مجالات التعاون بين دولتي الإمارات وإسرائيل عقب معاهدة السلام بين البلدين، حيث تصدرت القطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا والعلمية المتقدمة أبرز...
تزايد المشتركين في المنصات الإعلامية المدفوعة
كثيرون عبر العالم يقولون إنهم لم يعودوا يهتمون كثيراً بالأخبار.. لكن المفاجأة، أن أعداد الذين يدفعون في الولايات المتحدة - على سبيل المثال- مقابل...
هيئة «المعاشات» لـ«الاتحاد»: 6991 جهة عمل مشتركة و85.6 ألف مؤمن عليهم
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي عدد جهات العمل المشتركة والمسجلة لدى الهيئة، وصل إلى 6991 جهة عمل حتى شهر مايو...
معركة شرسة بين مذيع و3 صحفيات أمام القضاء
بأعجوبة، نجا المذيع الفرنسي باتريك بوايفر دو ارفور من اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسي .. لعدم كفاية الأدلة، ولمضي زمن طويل على التهم الموجهة له،...
«السلامة الغذائية»: ضوابط لتربية الأسماك في أبوظبي
دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة السمكية للالتزام بالممارسات والاشتراطات الخاصة بتربية الأسماك
كيف فجرت «نيويورك تايمز» فضيحة مدوية بقطاع المطاعم الأميركية؟
نجحت صحيفة نيويورك تايمز في الإيقاع بسلسلة مطاعم شهيرة جداً بسبب ساندويتش تونة.. نعم ساندويتش تونة. القصة بدأت عندما سأل أحد كبار الصحفيين في...
«مؤشر أبوظبي» يلامس حاجز 7000 نقطة
حلّق سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستويات قياسية، خلال الأسبوع الماضي، وسجّل أرقاماً جديدة عندما لامس المؤشر العام للسوق مستوى 7000 نقطة بجلسة...
استئناف صيد «القرش» في رأس الخيمة
استأنف صيادو رأس الخيمة ممن لديهم قوارب مقيدة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس الأول، صيد أسماك «القرش» بعد انتهاء فترة حظر صيدها الممتدة من...