أخبار

عربي ودولي
الهند تسجل 738 وفاة و 44111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند اليوم تسجيل 738 وفاة و 44111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع...

بائع آيس كريم يدفع عربته على طول شارع تحت المطر خلال يوم صيفي حار في نيودلهي
الإمارات
توفير بطاقة "فزعة" للخصومات لكبار المواطنين المسجلين بـ "تنمية المجتمع"

وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، من أجل دعم كبار المواطنين بتوفير حزمة من الخدمات المميزة...

توفير بطاقة "فزعة" للخصومات لكبار المواطنين
عربي ودولي
حرائق غابات كندا تتأجج مع ارتفاع الحرارة

هدأت درجات الحرارة الشديدة والقياسية في غرب كندا، إلا أن الجفاف المستمر والحرارة المرتفعة تسببا في تغذية العشرات من حرائق الغابات. 

حرائق غابات كندا تتأجج مع ارتفاع الحرارة
دنيا
الصحة العالمية توصي بإجراء اختبارات كورونا في المدارس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ان بعض الظروف تحتم إجراء اختبارات كوفيد-19 في المدارس لتفادي اغلاقها وايضا للحد من التأثيرات "الضارة" للتعليم عن بعد.

خلال برنامج التطعيم الشامل في ملعب جيلورا بونج كارنو ، في جاكرتا ، إندونيسيا
الاقتصادي
مفقودون في انهيار أرضي وسط اليابان

اعتبر 19 شخصا في عداد المفقودين بعدما جرف انزلاق تربة منازل عدة اثر تساقط أمطار غزيرة في منطقة شيزوكو بوسط اليابان على ما أفاد مسؤول محلي.واظهرت...

مفقودون في انهيار أرضي وسط اليابان
عربي ودولي
مصر تستعد لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تطل على المتوسط

أحمد عاطف (القاهرة)

مصر تستعد لافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تطل على المتوسط
دنيا
إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا

شعبان بلال (القاهرة) 

إصابة الفنانة ليلى طاهر بكورونا
دنيا
فيسبوك تختبر تقنية جديدة تكافح التطرف

عبد الله أبوضيف (القاهرة)أعلنت شركة فيسبوك عن خاصية جديدة تحمي مستخدميها من التعرض للمواد المتطرفة، وتساعد في الخروج من دوائر العنف والكراهية التي...

فيسبوك يختبر تقنية جديدة تكافح التطرف
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا

عثر على جثتين بين أنقاض المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا الأميركية، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى 22 قتيلا، فيما لا يزال 126 شخصا في عداد المفقودين،...

أفراد البحث والإنقاذ في موقع مجمع سكني منهار في فلوريدا
دنيا
دراسة تكشف أسباب آثار ما بعد كورونا طويلة الأمد!

تمكن باحثون في مركز "ماكس بلانك" للفيزياء والطب في إرلانجن بألمانيا، من إظهار أن "كوفيد - 19" يغير بشكل كبير حجم وصلابة خلايا الدم الحمراء...

دراسة تكشف أسباب آثار ما بعد كورونا طويلة الأمد!
عربي ودولي
التحالف يحبط عملاً عدائياً وشيكاً للحوثيين استهدف السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، "الجمعة" اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.

التحالف يحبط عملاً عدائياً وشيكاً للحوثيين استهدف السعودية
عربي ودولي
دولة إفريقية تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا

سجّلت جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا في القارّة الإفريقيّة، الجمعة رقماً قياسيّاً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة جديدة، ليتجاوز...

مسعفون يعتنون بمريض أثناء تفشي مرض فيروس كورونا في جنوب افريقيا
الرياضي
«ذاكرة السمكة» تقود إسبانيا لنصف نهائي اليورو

نجحت طريقة "ذاكرة السمكة" لنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، مع مدرب منتخب لويس إنريكي، عندما استعان بها لإعادة الثقة إلى حارس المرمى أوناي سيمون،...

«ذاكرة السمكة» تقود إسبانيا لنصف نهائي اليورو
دنيا
بطل القمم.. سعيد المعمري يتسلق الجبال حاملاً «رسـالة سلام»

«ومن يتهيّب صعود الجبال... يعش أبد الدهر بين الحفر».. بيت شعر لأبي القاسم الشابيّ كان حافزاً للمغامر الإماراتي سعيد المعمري لتسلّق أعلى القمم...

بطل القمم.. سعيد المعمري يتسلق الجبال حاملاً «رسـالة سلام»
دنيا
نجحوا في الوصول إلى «قمة السلطة».. رؤساء من محراب الفن

إغراءات المناصب السياسية كانت دافعاً كبيراً لأهل الفن بحثاً عن المزيد من الشهرة والنفوذ، وبالرغم من عدم إلمامهم بمعاركها، فإنهم وبسبب شخصياتهم...

نجحوا في الوصول إلى «قمة السلطة».. رؤساء من محراب الفن
الإمارات
محمد بن راشد: لا تكن متشائماً وثق في نفسك

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، فيديو يشارك فيه سموه...

محمد بن راشد: لا تكن متشائماً وثق في نفسك
دنيا
من ينقذ أفضل المحطات البريطانية من الإغلاق؟

كانت نجمة في سماء الإعلام البريطاني، ثم بمرور السنين، صارت تواجه مصيراً غامضاً في عصر ما بعد الحقيقة والحقائق البديلة، بعد تغير الأحوال والأوضاع

القناة الرابعة تقدم خدمات إخبارية رفيعة المستوى
الإمارات
خبيران سياسيان لـ «الاتحاد»: التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي أبرز نتائج السلام بين الإمارات وإسرائيل

تتعدد مجالات التعاون بين دولتي الإمارات وإسرائيل عقب معاهدة السلام بين البلدين، حيث تصدرت القطاعات الاقتصادية والتكنولوجيا والعلمية المتقدمة أبرز...

خبيران سياسيان لـ «الاتحاد»: التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي أبرز نتائج السلام بين الإمارات وإسرائيل
دنيا
تزايد المشتركين في المنصات الإعلامية المدفوعة

كثيرون عبر العالم يقولون إنهم لم يعودوا يهتمون كثيراً بالأخبار.. لكن المفاجأة، أن أعداد الذين يدفعون في الولايات المتحدة - على سبيل المثال- مقابل...

تزايد المشتركين في المنصات الإعلامية المدفوعة
الإمارات
هيئة «المعاشات» لـ«الاتحاد»: 6991 جهة عمل مشتركة و85.6 ألف مؤمن عليهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي عدد جهات العمل المشتركة والمسجلة لدى الهيئة، وصل إلى 6991 جهة عمل حتى شهر مايو...

هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية تؤكد توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين (أرشيفية)
دنيا
معركة شرسة بين مذيع و3 صحفيات أمام القضاء

بأعجوبة، نجا المذيع الفرنسي باتريك بوايفر دو ارفور من اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسي .. لعدم كفاية الأدلة، ولمضي زمن طويل على التهم الموجهة له،...

المذيع المتهم
الإمارات
«السلامة الغذائية»: ضوابط لتربية الأسماك في أبوظبي

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة السمكية للالتزام بالممارسات والاشتراطات الخاصة بتربية الأسماك

«السلامة الغذائية»: ضوابط لتربية الأسماك في أبوظبي
دنيا
كيف فجرت «نيويورك تايمز» فضيحة مدوية بقطاع المطاعم الأميركية؟

نجحت صحيفة نيويورك تايمز في الإيقاع بسلسلة مطاعم شهيرة جداً بسبب ساندويتش تونة.. نعم ساندويتش تونة. القصة بدأت عندما سأل أحد كبار الصحفيين في...

كيف فجرت «نيويورك تايمز» فضيحة مدوية بقطاع المطاعم الأميركية؟
الاقتصادي
«مؤشر أبوظبي» يلامس حاجز 7000 نقطة

حلّق سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستويات قياسية، خلال الأسبوع الماضي، وسجّل أرقاماً جديدة عندما لامس المؤشر العام للسوق مستوى 7000 نقطة بجلسة...

«مؤشر أبوظبي» يلامس حاجز 7000 نقطة
الإمارات
استئناف صيد «القرش» في رأس الخيمة

استأنف صيادو رأس الخيمة ممن لديهم قوارب مقيدة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس الأول، صيد أسماك «القرش» بعد انتهاء فترة حظر صيدها الممتدة من...

أسواق السمك في رأس الخيمة (من المصدر)
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صحيفة الاتحاد
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