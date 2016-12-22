  • الجمعة 24 ربيع الأول 1438هـ - 23 ديسمبر 2016م

تدمير حلب.. إيران المنتصر

د. عبدالله العوضي

لإجلاء المدنيين من حلب الجميع التزم بوقف إطلاق النار على الناجين إلا الميليشيات الإيرانية التي انضمت أكثر من أي فصيل آخر استغلالاً للتهدئة لتمارس  ..

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التربية الأخلاقية.. وبناء الأمم

د. عمار علي حسن

حضرت بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أول أمس محاضرة عنوانها «التربية الأخلاقية أساس بناء الأمم» طاف بنا فيها الناقد والمفكر الدكتور علي بن تميم  ..

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هل تنجو ميركل من الهجوم؟

ليونيد بيرشيدسكي

يعتقد السياسيون الوطنيون في كل مكان أنهم يعرفون تماماً ماذا حدث ليلة الاثنين الماضي في برلين، حيث اندفعت شاحنة ثقيلة نحو سوق لبيع مستلزمات  ..

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تعديل «سايكس -بيكو».. إرضاءً لإسرائيل!

د. أسعد عبد الرحمن

قبل أن يصبح مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي في سبعينيات القرن الماضي، دعا الأكاديمي الأميركي «زبغنيو بريجنسكي» إلى «الاعتماد على الأصوليات الدينية  ..

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كتاب وجهات نظر

إنجازات نوعيَّة في الطاقة النظيفة

الانتقال إلى مستقبل أفضل دائماً هو الشغل الشاغل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه، وتسخِّر له إمكاناتها كافة، بدايةً من مواردها الطبيعية، مروراً بمواردها الاقتصادية، وصولاً إلى مواردها البشرية. وتتبع الإمارات في هذا السياق نهجاً غير تقليدي، يتحلَّى بالطموح الكبير والتوازن والحرص في آن واحد معاً، وفي خضم مسعاها هذا، فإنها تركِّز في عملها على العديد من المحاور والقطاعات، ومن أهم ما تركز عليه تنويع مصادر الطاقة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجدِّدة، وتقليص الاعتماد على  ..

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مواجهة الدبابة.. بالسِّبابة

سُبّت العجم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوها، فإنها عمّرت بلاد الله ليسكنها خلق الله».. ونهى الله عز وجل في كتابه العزيز حتى عن سب الذين كفروا لأن ذلك سيؤدي إلى سبهم الله عز وجل عَدْواً بغير علم.. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه،

بولندا.. عام من حكم «القانون والعدل»
سكان الموصل.. الموت أو النزوح؟
روسيا ومكافحة التغير المناخي

إلى المجهول!

على متن شاحنة صغيرة، يغادر هؤلاء السوريون مدينتهم حلب، وفي قلوبهم غُصة وألم، تاركين أحياءهم في شرق المدينة التي رزحت تحت حصار طويل وتحول معظم بيوتها إلى أنقاض فوق رؤوس ساكنيه! ولعلها آخر قافلة تغادر حلب وفقاً للاتفاق القاضي بإجلاء السكان منها، مقابل السماح بإجلاء مماثل في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل قوات المعارضة. ورغم معرفتهم بقساوة الرحلة المفتوحة للنزوح واللجوء، فهي بالنسبة إليهم أهون من البقاء في شرق حلب، حيث واجهوا الموت جوعاً وبرداً وقصفاً على مدى أكثر من عامين! وها هم ينطلقون في رحلة يجهلون إلى أين ستنتهي بهم! (أ.ف.ب)

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
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