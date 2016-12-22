العالم و«هولوكست» في إدلب! د. رياض نعسان أغا

مصير الاحتفاء بالسفير د. إبراهيم البحراوي

الروس وإدارة أوباما إد روجرز

دعوا الموظفين

نقل السفارة الأميركية إلى القدس.. تداعيات خطيرة إيلي ليك

2016 و1914.. وخطأ «التناظر» التاريخي

الاقتصاد البرازيلي بين الإصلاح والعدالة كتاب وجهات نظر يرجى الاختيار د. عبد الوهاب المسيري د. علي الشعيبي محمد الباهلي د. أسعد عبد الرحمن ويليام رو د. محمد إبراهيم الرميثي د. صالح عبد الرحمن المانع محمد الحمادي د. رضوان السيد حازم صاغية د. أحمد عبد الملك د. سعد بن طفلة العجمي محمد عارف د. محمد العسومي د. رياض نعسان أغا د. هيثم الكيلاني محجوب عثمان د. محمد السيد سعيد عبدالله رشيد د.خالص جلبي د. محمد عابد الجابري د. ناصيف يوسف حتي د. حسن حنفي خليل علي حيدر محمد السماك حلمي شعراوي فاطمة حسين د. محمد علي الفرا د‌. محمد عبدالله المطوع د. برهان غليون د. محمد سليم العوا ويليام كوانت جيمس زغبي باتريك سيل روبرت بيليترو بوب هيربرت عبدالله عبيد حسن عبد الوهاب بدرخان د.خالد الحروب جيفري كمب د. شملان يوسف العيسى د. أحمد البغدادي د. علي محمد فخرو جيرمي ريفكن د. وحيد عبد المجيد ليون بانيتا د. عبدالله العوضي د. أنور محمد قرقاش السيد يسين جاسجيت سينغ آلفن توفلر د. طارق سيف راشد صالح العريمي نورا فاخوري جمال خاشقجي د. أحمد يوسف أحمد د. طيب تيزيني بنازيـــر بوتــــو د. بهجت قرني د. إبراهيم البحراوي د. علي الطراح غازي العريضي د. أكمل عبد الحكيم باسكال بونيفاس عائشة المري توماس فريدمان أماني محمد العمران د. خليفة علي السويدي د. عبدالله جمعة الحاج إف. جوردان إيفرت ويليام فاف محمد بن فهد الدحيم د. خالد الدخيل مالكوم ريفكيند بول كينيدي سيرجي لافروف إياد علاوي د. موزة غباش ريتشارد جي . لوجار دونالد رامسفيلد ويليام إم. أركين مارغريت بيكيت محمد نجيب ريتشارد كوهين فريد فير فريد حياة دانتي تشيني د. إبراهيم الفاضل بول كروجمان دانييل بايمان مارك جوبن جيمس ك. غالبريث راتشيل ستوهل ويليام أودوم بول بيلر نيكولاس كريستوف زبيجنيو بريجينسكي لويجي زينجيلز سكوت ريتر جون ماكين جوزيف. ر. بايدن ــ الإبن جون نيجروبونتي شيري فينك ريتشارد في. ألن هيلينا كوبان ريويل مارك جيريشت د. فاطمة سهيل المهيري دانييل برومبرج إيلين بورك راي تقي هالة مصطفى و ديفيد ماكوفسكي سليم لون ساندرا ماكي مايكل ليفي جاك شيراك ديليب هيرو روبرت ستيوارت ابراهام بيرج ديفيد جيه. روثكوف نيكولاس جولدبيرج نواف عبيد جيديون روس بروس بارتليت عبد الحميد أحمد مايكل أوهانلون ماشا ليبمان جين ماكنزي وارن كريستوفر ستيوارت كوهين د. فهد بن عبدالله السماري لويز شيللي وإيريك سكوت منصور النقيدان ياسر عبد ربه ويوسي بيلين جولي إل. جيربردنج جوناثان ستيفنسون آيفو دالدر ومايكل ليفي محمد البرادعي جلال طالباني نويلين هيزر كوفي عنان لورد ديفيد تريزمان واين داوننج لورنس جيه. كورب فيليب بوبيت روبرت آر. رادتكي جاكسون ديل كلوديا روزيت ريتشارد. سي. هوتليت ماكس بوت جيمس بينكرتون هوارد دين ديان أورينتليتشر روث ويدج وود هارولد مايرسون دانيل جون جولدهاجن عوض بن حاسوم الدرمكي إيرول موريس حسين حقاني روس فينجولد براين تاكر آن أبلباوم ميلتون فايرست جيسكا ستيرن فواز جرجس كارل. إي. مندي الثالث راج باتل آن ماري سلوتر روبرت شيلر روث كيلي ديفيد فرومكين مصون حيدر آيمي تشوا وجيد روبينفيلد باقر أسَدي مورتون أبراموفيتز توني بلير جوزيف ستيغليتز د. محمد البرادعي د. بســام طيـبــي نعوم تشومسكي جيمس مان كونداليزا رايس د. عادل الصفتي بيل كلينتون جيمي كارتر سيرج ساركيسيان هوجو شافيز الجنرال برويز مشرف بات أم. هولت ثابو مبيكي د. عبدالله خليفة الشايجي بنيامين نتنياهو جون كيري السير سيريل تاونسيند الأمير بندر بن سلطان جريجوري مانكيو مايكل شيفتر روبرت إي. هنتر رالــف نــادر روبين رايت بول وولفوفيتز يوسـف إبراهيــم د. سيد القمني جيسيكا ماثيــوز د. سيد القمني تركي الدخيل مارثا كيسلر د. جان إيرفي برادول جيمس بيكر بيـتر بيرجــين ريتشارد هولبروك عدنان الباجه جي ماشا ليبمان د. جواد بشارة د. عبدالله المدني مسعود بارزاني د. عبد الحميد الأنصاري عبدالله بن بجاد العتيبي عفراء جمعة القبيسي زينب حفني علي أبو الريش جراهام إي. فولر نيل فيتزجرالد محمد خلفان الصوافي دانييل بليتكا عبدالله فراج الشريف كارل إندرفيرث ويسلي كلارك جوزيف إس. ناي مايكل بارون ميخائيل سكاشفيلي ويليام رو د. أحمد جميل عزم عبد الرحمن وحيد مارك سابنفيلد نعمت نجومي جيفري جاريت يوسي بلين أدولف أوجي بينظير بوتو بينظير بوتو لورينس بي· ويلكيرسون سير سيريل تاونسيند وارين كروستوفر روبرت ساتلوف كيم داي يونج نيويت جينجريتش عبدالله عبيد حسن جون مولر دوجلاس فيث مارتن إنديك رتشارد إن. هاس نايل فيرجسون جون أدواردز عماد الدين باغي سلام المراياتي لينكلون بلومفيلد مايكل ماندلباوم فرانسيس فوكوياما توماس سي. شيلنج ديفيد ماكوفسكي أندرو سي· ريفكين جاريث إيفانز أنتوني كوردسمان جون هاملتون مورين داود طارق سيف جوناثان بي· تاكر جون تريني توماس كينو لي هاميلتون مايكل إيه. ليفي ريتشارد إيه كلارك كنعان مكية بيتر ماندلسون ألبيرتو غونزاليس زلماي خليلزاد سوزان رايس خالد المصري أحمد أميري د. بهجت قرني برينت سكوكروفت فؤاد السنيورة ديفيد بروكس حميد المنصوري إدوارد كينيدي د. أحمد نظيف نوري المالكي عبد الغفار حسين جون إل· إسبيزيتو وجهات نظر منتدى وجهات نظر الافتتاحية .آفــاق مؤشرات عروض الكتب الإمارات اليوم ملامح ألان ماكدايرميد ويليام كوهين بنيامين آيه باربر ديز براون وديفيد ميليباند دانيل بليتكا كيم هاولز مادلين أولبرايت بول بريمر بيل ريتشاردسون أنتوني زيني جراهام أليسون بان كي مون جو كورتيني د. سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز كارين هيوز مايكل يونغ بيتر جالبريث إدوارد رينديل روجر كوهين جون هيوز باربرا والتر جولز ويتكفر ستيفن هيل لاري ساباتو والتر روجرز ديفيد شانكر لورد مارك مالوك-براون هنري جيه. باركي د.فرانتس جوزيف يونج د. تامي سكولتز د. محمد يونس فرانك ريتش جوزيف بايدن مايكل زيلينزايجر آرون ديفيد ميلر روزا بروكس جون بولتون ريتشارد آرميتاج وجوزيف ناير فلينت ليفيريت تيموثي جارتون آش والي ناصر أندري إلارينوف تيم رومر تيم رومر نينا هاشيجيان ماسيمو داليما والتر راسل ميد تريزيتا سي. شافر بيتر ويهنر محمد نواز شريف مواسييه نعيم أندرو بيسيفتش مارك لينش توماس كين كارولين ليدي نيكولاس بيرنز جورج موفيت غيل كولينز إيان بوروما يوشكا فيشر جويل شتين رونالد نيومان روبرت برايس فيصل عبدالرؤوف روبرت مالي موفق الربيعي دونالد بودرو سين ويلنتز لو كانون رونالد دي. اسموس جيل كولينز فكتوريا نولاند روث ماركوس هافيلاند سميث بوب جراهام فرد كابلان بروس جاكسون فيرونيك دي روجي وانجاري ماتاي جاكوب هايلبرن ويليام كريستول مايك ماكونيل وليد زياد ريول مارك جيريشت برويز مشرف أمبرتو إيكو أندرو إس. ناتسيوس جون بوديستا ريتشارد بيرل جو ليبرمان تشارلز كوبتشان وولتر إيساكسون لي كوان يو إل. برينت بوزيل إى. جي. ديون لورانس جيه. كورب جون كي. كولي بول بيرمان ستيفن ويبي روبرت كاجان مارك هيلبرين جي ديفيس ويس ميتشيل روبرت دي. كابلان بروس أكيرمان وأونا هاثاوي بروس أكيرمان وأونا هاثاوي بروس أكيرمان رجا كمال إيريك ريفز إيريك ريفز برهم صالح سابستيان مالابي جريجوري رودريجيز وينستون لورد جوديث ميلر تيودور كاراسيك دوف زكيم ورونالد كاديش دوف زكيم رومانو برودي يوسف رضا جيلاني صالح بشير مارك فيسبروت ديزموند توتو ديفيد بي. ريفكين جونيور ديفيد بي. ريفكين جونيور جاري كاسباروف ويليام بيري جيمس روبين راي تقية راي تقية مايكل جيرسون عباس برزيغار أمارتيا سين مارك إم. لوينثال ديزموند توتو ميكلوس هاراسزتي ماري ويلسون بيل ديلاهانت بنجامين ويتس فيكتور دي. تشا ديفيد سي. جومبرت جيري هارت كنيث يالوفيتز د.علي راشد النعيمي شلومو بن عامي جيفري آر. ستون دانيل بنيامين إدوارد لوتواك خافيير سولانا جون آر ميلر كريس هيدجز باراك أوباما ويليام جي. فالون بيتر هوكسترا مادلين كونين تشنج لي ميخائيل جورباتشوف ميخائيل جورباتشوف يوجين رومر ستروب تالبوت أوسكار آرياس سانشيز أوسكار آرياس سانشيز نيكولا ساركوزي نيكولا ساركوزي إدوارد ماركي وإيلين توستشر إدوارد ماركي وإيلين توستشر روبرت زوليك كينيث يالوفيتز فيكتور يوشينكو شاشي ثارور شارلز ويلسون آصف علي زرداري راندال كيندي دينيس روس تيد ويدمير د. السيد ولد أباه روبرت بي. رايتش جونا جولدبيرج فريد زكريا د. عمّار علي حسن د. عمار علي حسن جوردون براون كينيث واينشتاين روبرت ماكفارلانس دانيل آر. كوتس كريستين إم. لورد كمال درويش مايكل اريك دايسون د. عمر الحسن آل جور فريد بيرجسون هنري.إم. بولسون بنجامين وايتس إليزابيث إيكونومي الأخضر الإبراهيمي روبرت كابلان هيرمان كوهين توماس إيه شوايتش سكوت كاربنتر سكوت كاربينتر تركي الفيصل جون إس. كورزين د. عبد العظيم محمود حنفي لورانس سمرز منصور المنصوري جاب دو هوب شيفر ستافان دي ميستورا بول صمويلسن سمير الصميدعي آرلين سبيكتر مايك مولين مارك إيه. تايسين د.يوسف الصمعان جيم كوبر ويليام دروزكياك آمي كلوبوتشار ديفيد بورين جيمس دوبنز مايكل شير تشارلين بارشيفسكي ستيوارت إي. ريد إريك تي. أولسون إريك تي. أولسون توماس شفيتش تشارلس موري روبرت صمويلسون صائب عريقات ديزموند لاتشمان ديمتري ميدفيدف مايكل أدلر إيلين جونسون سرليف ميلتون إزراتي جورج ماكجفرن رشيد الخيّون بورتر جيه جوس ريتشارد هاس د.مصطفى البرغوثي جوليا سويج د.مصطفى البرغوثي جان ماري جوستاف لوكليزيو ديفيد إم. سميك جاك جولدسميث ديفيد ميلباند تيموثي جيثنر جوناز جار ستور نادر موسوي زاده مايكل هايدن هيثر ويلسون جوشوا مورافيك جيمس ميلر لورا دبليو بوش جيوسيبي كاسيني جون هانا جواد البولاني جواد البولاني د.ذِكْرُ الرحمن أحمد رشيد دويل مكمانوس جونثان زيمرمان سارة بالين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أحمدو ولد عبدالله بنيامين فريدمان هاورد برمان إليزابيث بوند جون بي. بيلينجر ألان إس. بلايندر ألان إس. بلايندر محمد بن سعود الملفي نانسي جي. ألتمان د.عبد المنعم سعيد توماس إتش. جونسون نيف جوردون ريموند. جي. ماس د. طارق حجي هان إس. بارك حواس محمود تشك هاجل ستيفن ريدميكر روبرت تشيزني ديفيد جيه. كرامر روبرت كاسي بول كاجامي ستيفن.إم. والت سوسيلو بامبانغ يودويونو هارلو جيليس أنجر بيلي كيلهر دومونيك شتراوس أندريه فوج راسموسين بن برنانكي ستيفن هادلي دنيس بلير وليام إم. ديلي وليام إم. ديلي مايكل شيرتوف إريك.تي. أولسون تم روتين عبدالله بن زايد آل نهيان و ديفيد ميلباند علي محمد رحمه الشامسي كارا سي. ماكدونالد ماريسا بورخيس ماريسا بورخيس ليون آرون ريتشارد بوش داليا مجاهد إس. روب. سبحاني كارا سي. ماكدونالد كينيث روث كينيث روث كينيث روث كينيث روث كينيث روث كينيث روث كينيث روث ميجان أوسيلفان جورج باباندريو ستيفن راديميكر كاتلين باركر هنري ألين عبدالله الثاني بن الحسين جويل برينكلي ميكا زينكو كيرت فولكر شيه شورين سعد الحريري صمويل بيرجر د.جمال محمد خليفة المري نبيل فهمي محمود عباس ديفيد كاميرون فاكلاف كلاوس هنري كيسنجر إيليوت إي . كوهين رونالد دي. أزموس ستيفن ميفسون ديان فينشتاين كاترينا هويفل بروس ريدل ميشيل أوباما إليسا ماسيمينو جون ليمان د. عبدالحق عزوزي ترودي روبن ماري سانشيز ميكا زينكو كينيث إم. بولاك ستيفاني جي. جونز جورج جي. كاستانيدا أحمد الطيبي مايكل سبنس توم إي. داشيل جيل تزماتش دامون لينكر كوامي أنتوني أبيا كيرت فولكر تامي شولتز مات ميلر جيرمي براون جواو فيل دو ألميدا تشارلز دورن تشارلز دونلاب ويليام هيج دانا ميلبانك هارولد براون ستيورات إم باتريك هيلاري كلينتون ميت رومني مهاتير محمد جيمس لواي لي ميونج باك كيث أليسون حنان عشراوي دانيل كيرتزر تيموثي شنيدر عبدالله بن زايد آل نهيان أحمد مصطفى العملة د.شما بنت محمد بن خالد آل نهيان جورج دبليو بوش بول كورنش برنارد هنري ليفي الأمير الحسن بن طلال روبرت إم. دانين كلاي شيركي دومينيك جيرمي دومينيك جيرمي دانييل بايمان سوزان أيزنهاور اللورد دارزي جون دايموند جيف سيشنز باميلا كونستابل د. مروان المعشر تشارلز في. بينيا مايكل بير أندريس أوبنهايمر ويليام إف. شولز د.عمرو حمزاوي سكوت شنايدر إيزوبيل كولمان بيل جيتس مايكل وحيد حنا ليستر براون مارك فايفل براد شيرمان جيم روسابيب ديفيد جي. روثكوبف ستيفن إس. روتش غاي وارينغتون ديفيد بوسكو جاسوانت سينج ألان أزواو يوريكو كويكي براهما تشيلاني كريس باتن دانيال ماركي ناوتو كان ترافيس شارب أحمد المنصوري دومينيك مويزي محمد العريان راجان مينون بيتر سذرلاند علياء مالك جون باراتشيني د. راشد حمد بن الزفنة العفاري كريستوفر برينتيس دوجلاس إيه. أوليفانت جون سانبونماتسو ستيفن ديونواي سواني هانت باربرا بوكسر جون كامبل أليستر بيرت جاك أتالي جوناثان شيل جمال بن عبيد البح ماثيو شرمان بروس فليمنج بوريس جونسون جيمس إم. ليندساي بيتون نويف جاكلين أونيل ديفيد ميير فيليب بولوبيون جوزيف بوسكو ناصر السويدي سكوت ماكليود مكتوم بن بطي آل مكتوم ويليام جي.دوبسون توم دونيلون ثامر سلمان وأحمد العطار جوشوا دبليو. ووكر محمد بن عيسى د.أحمد زويل سعيد حمدان مارتن فيلدشتاين غيدو فيسترفيلي سارة تشايس ديفيد ووتن عبدالله المطوع معاذ الوري مشعل القرقاوي د.فايزة أبوالنجا داهم القحطاني فيليب هاموند د.حنيف حسن القاسم راشد الشامسي مهره سعيد المهيري يوكيا أمانو د.سعيد حارب د.ميثاء الهاملي محمد بن سيف الرحبي توماس شيلر جاويد أحمد راجورام راجان هيثم المالح روبرت زاريتسكي سلطان سعود القاسمي يانغ جيتشي هاشم تاشي د.سالم حميد علي ناصر النعيمي علي ناصر النعيمي د.فاطمة حمد المزروعي د.حبيب الملا مصطفى أبو شاقور سالم سالمين النعيمي ديرك فانديويل توماس كلاين بوكهوف نايف الحميضي سوزان رايس مايكل جوستن لي فيصل راشد الغيص عبدالله جول روجر غيفورد فانس سرشك كيفين رود هوارد بي ماكيون فريدة جيتس جيمس أندرو لويس آندرو كوهت ريان كروكر د. سلطان محمد النعيمي محمد بن راشد آل مكتوم ضرار بالهول الفلاسي مايكل وحيد حنا جوزيف برود محمد خليفة المبارك أحمد بن عبد العزيز الركبان فلادمير بوتين حسن روحاني رزان خليفة المبارك يوري سادوت آدم كوين استير بريمر سونر جاغابتاي إيميل حكيم جيمس جيفري محمود بدر د. ابتسام الكتبي أمـــل عبـــدالله الهــدابي باراك أوباما وفرانسوا أولاند ستيفن سيستانفويتش خوسيه أنطونيو مييد د.عتيق جكه المنصوري د.طارق حجي جوشوا كيتنج توماس هندريك إلفيس توماس هندريك إلفيس كيث باردن أحمد الجربا نورسلطان نزارباييف ديلما روسيف عائشة المزروعي يوريكو كويكي د. سلطان أحمد الجابر الأميرة هيا بنت الحسين بيترو بوروشينكو دروفا جايشانكار د.يوسف الحسن جيم هوجلاند هوشيار زيباري هوشيار زيباري خيرات لاما شريف فيليب بارهام كاس سنشتاين مارك شامبيون محمد أبوكريشة ألبرت هانت مالك كفيف ليونيد بيرشيدسكي د.محمد سيف علي السيد لوران فابيوس لوران فابيوس د. إكهارد لوبكيماير ميجان مكاردل جيمس تروب رالف كفاناج إيلاي راتنر بانكاج ميشرا عبدالوهاب الفايز علي محمد الشرفاء الحمادي دومنيك سوجيل حُسنى حق باجي قائد السبسي د.جمال سند السويدي تركي الحمد إيثيان ثارور جيل كيبل محمد سعيد القدسي ماجد الرئيسي عبدربه منصور هادي د. عبدالله محمد الشيبة د.صلاح الغول حسين بن إبراهيم الحمادي حمد الكعبي ميشيل ميراييه نوح فيلدمان توباياس إلوود يواخيم جاوك د. علي القحيص روبرت جيتس طه حسيب باربارا أليف إميل أمين منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم نوح سميث داهم القحطاني مايكل بنيون د.رياض ياسين محمد حسن الحربي ميليندا غيتس كلينت واتس تنزيد علم هاني سالم مسهور رانيا العبدالله جينفر روبن د. فاروق حمادة إد روجرز سام نان داشقين شيكاروف جريف ويتي د.أحمد بالهول الفلاسي ليلى مصطفى عبداللطيف إفتتاحية "نشرة" أخبار الساعة سعيد الكتبي ديفيد بيترايوس سليمان الهتلان لاري داونز محمود العوضي د. ليام فوكس فيديريكا موغيريني محمدتوفيق ملين محمد فهد الحارثي إيلي ليك نورة بنت محمد الكعبي أحمد الحوسني لبنى بنت خالد القاسمي