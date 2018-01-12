«ميديكير»... فوز لجميع الأميركيين تاريخ النشر: السبت 04 أغسطس 2018 هناك شيء مثير للاهتمام يحدث في عصر ترامب، وهو أن 63% من الأميركيين يؤيدون خطة قومية للتأمين الصحي أو «ميديكير (الرعاية الصحية) للجميع»، تضمن فيها الحكومة الاتحادية تأميناً صحياً للجميع. وتزايد التأييد لـ «ميديكير للجميع» أصاب المحافظين بصدمة. وتعمل شركات التأمين التجارية وحلفاؤهم «الجمهوريون» ليل ـ نهار لإقناع الكونجرس وجمهور الناخبين بأننا لا نستطيع «تحمل» تكلفة «ميديكير للجميع». ويمثل تقرير «مركز ميركاتوس» أحدث هذه المغالطات الحسابية. فقد أخطأ التقرير لأن نظامنا الحالي للتأمين الصحي التجاري مضطرب وغير قادر على الصمود، أما خطة «ميديكير للجميع» فتمثل الطريق الواقعي الوحيد لتقليص الإنفاق القومي على الصحة، وتحسين جودة نظامنا للرعاية الصحية. و«ميديكير للجميع» تلغي أقساط التأمين والاقتطاعات، وتلغي دفع المؤمن عليه جانباً من الكلفة، وتتضمن تغطية جديدة للعيون والآذان والأسنان. وتسمح للجميع أن يستخدموا الأطباء والمستشفيات التي يعرفونها ويثقون فيها في أي مكان في البلاد من دون قيود أو عمليات رفض اعتباطية أو كلفة مرتفعة تصاحب التأمين التجاري. لكن «ميديكير للجميع»، في المقابل، يقدم نهجاً قوياً يُبقي من خلاله تكلفة الرعاية الصحية تحت السيطرة. والتوفير السنوي الإجمالي في التكلفة الإدارية في ظل «ميديكير للجميع» يقدر بنحو 500 مليون دولار في العام. والأهم من هذا أن «مديكير للجميع» سيمكن الحكومة من استخدام قوة تفاوض جمعية لصالح 330 مليون أميركي لتقليص تكلفة الرعاية الصحية، وهو شيء لم تتمكن شركات التأمين التجارية من القيام به. لكن كيف سنغطي تكلفة «ميديكير للجميع»؟ والجواب هو: بالطريقة نفسها التي نغطي بها ميزانية الدفاع وكل ميزانية أخرى: من خلال الضرائب. وهذا لا يعني أن الأميركيين العاديين سيدفعون في ظل «ميديكير للجميع» ضرائب أعلى مما يدفعونه للرعاية الصحية حالياً. ولكم أن تقوموا بالحساب. فالأسرة التقليدية المؤلفة من أربعة أفراد تنفق أكثر من 28 ألف دولار على الصحة في العام. والأفراد يدفعون التكلفة بشكل غير مباشر من خلال الأجور الأقل كي يمول صاحب العمل جزءاً من التأمين الصحي، وبشكل مباشر من خلال دفع بعض التكلفة من جيوبهم. لكن في ظل «ميديكير للجميع»، ستحصل الأسرة النمطية على أجور أعلى وتكلفة أقل وتنفق على الرعاية الصحية أقل بكثير مما تفعل اليوم. ومن المؤكد أن التحول إلى «ميديكير للجميع» سيحدث اضطرابات في سوق الرعاية الصحية. لكن هناك دوماً فائزين وخاسرين في أي إصلاح سياسي. وحالياً نجد أن شركات التأمين التجارية ومصالح الشركات الأخرى في صناعة الرعاية الصحية من الفائزين والشعب الأميركي هو الخاسر لكن «ميديكير للجميع» يقلب هذا الوضع. *دايان آرشر *الرئيسة السابقة لمركز حقوق الرعاية الصحية (Medicare Rights Center) ورئيسة منظمة JustCareUSA ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»