مرتبة متقدمة عالمياً في الاقتصاد التشاركي تاريخ النشر: السبت 04 أغسطس 2018 برعت دولة الإمارات العربية المتحدة باتباع الأساليب الابتكارية كافة التي تعزز متانة الاقتصاد ونموه، وجعله قادراً على مواءمة جميع التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من تبني الحكومة سياسات اقتصادية تقوم على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتبني آليات التطبيقات الذكية وإنترنت الأشياء. وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل الاقتصاد القائم على التطبيقات الذكية، أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً، بعد الصين، في معدل انتشار الاقتصاد التشاركي أو ما يطلق عليه الاقتصاد التعاوني، بحسب دراسة حديثة أجرتها شركة «لويدز» وتحليلات لشركة «ديلويت»، تحمل عنوان «مخاطر القولبة في عصر المشاركة.. كيف يقوم الاقتصاد التعاوني بإعادة تشكيل جذب منتجات التأمين» للفترة من 2015 إلى 2018. وأوضحت الدراسة أن نحو 54٪ من عدد سكان دولة الإمارات لديهم أصول على منصات عبر الإنترنت، استهلكها 5 ملايين شخص، أي ما يعادل 61٪ من عدد السكان، الأمر الذي يشير إلى أن سوق دولة الإمارات استطاع جذب كبار عمالقة الاقتصاد العالمي للمشاركة في اقتصادها، وتقديم الرعاية للعديد من العاملين في السوق المحلي وعروض الخدمات المستقلة. وكما هو معروف، فإن الاقتصاد التشاركي-التعاوني يقوم على العديد من المظاهر والآليات، كخدمات توصيل الأطعمة، وخدمات تأجير المركبات، وخدمات التاكسي، وتأجير الأجهزة الكهربائية، وتأجير مساحات صف السيارات، وتأجير الغرف الإضافية في منازل الأفراد، وتأجير الوحدات والإقراض، والعديد من المجالات، ليبرز دور هذا النوع من الاقتصاد في تعزيز العديد من القيم الخاصة بالتوجه نحو تقاسم الخدمات والأصول بين الناس، وتحفيزهم على الحصول على مداخيل إضافية، عبر وسائل ابتكارية، تعزز مفهوم التوجه نحو مبدأ التنويع الاقتصادي، والتخفيف من التحديات الاقتصادية كالفقر والبطالة. إن ابتكار أدوات اقتصادية جديدة ومستحدثة، على مستوى الأفراد والمؤسسات والدول، يعني توافر مقدرة متواصلة على التعامل مع أي فجوات أو أزمات اقتصادية، نشأت أو ستنشأ، بصورة ابتكارية وإبداعية، تقلل بدورها من المخاطر، وتحسن من التجارب الاقتصادية الرائدة، ما يعد أمراً حاسماً ومؤثراً لتحقيق النمو والتنوع، نظراً للآليات التي تم ابتكارها لتطوير الحلول الديناميكية والمرنة، وصولاً إلى استشراف مستقبل يعبر بالجميع نحو الثورة الصناعية الرابعة، بكل استحقاقاتها التقنية والاقتصادية، والانتقال إلى اقتصاد جديد، لا تصبح فيه الحكومات فقط هي المسؤولة عن تحريك عجلة النمو، إنما يتم إشراك الفئات المجتمعية، والمؤسسية كافة لتكون مساهمة بصورة حقيقية في عملية النمو والتنمية الشاملة والمستدامة. لقد جاء تبوؤ دولة الإمارات مرتبة متقدمة عالمياً في مجال الاقتصاد التشاركي، نتاجاً لتبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، وتبني آليات الذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية، وأهمها تقنية البلوك تشين، التي ولدت أنماطاً جديدة في أساسيات التعاملات المالية والتبادل، ومفاهيم العمل والإنتاج، حيث أصبح الاقتصاد بمفهومه الحديث، قائماً على تبادل الأصول والثروات والخدمات والمعارف بين أشخاص تربطهم التطبيقات الإلكترونية المفتوحة، حيث انتقل مفهوم السوق من شكله التقليدي المرتبط بالمكان، إلى الفضاء الرقمي، الذي غّير من مفهوم العمل والإنتاج، فأصبح التوظيف ذا طابع ذاتي، لا يرتبط بمكان أو زمان محدديْن، مشجّعاً بذلك على توافر بيئة مشجعة لممارسة الأعمال، وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وانتشار اقتصاد المعرفة والتطبيقات الذكية، وفقاً لأفضل معايير الإبداع والابتكار عالمياً. * عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.