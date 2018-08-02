فقراء كينيا

تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018

خلال الأيام القليلة الماضية، تحول عشرات الآلاف من الكينيين إلى مشردين. ولم يكن ذلك نتيجة كارثة طبيعية محدقة، وإنما بأفعال متعمدة من إدارة الرئيس «أوهورو كينياتا». وقد طُرد زهاء عشرة آلاف شخص من منازلهم بغابة «ماو» في محاولة لحماية أكبر خزان مياه في كينيا. وشهد سكان منطقة «كيبرا» أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي، التي تضم 30 ألف شخص، منازلهم ومستشفياتهم ومحالهم ومدارسهم تسوى بالأرض لإفساح المجال أمام شق طريق.

ودائماً ما كانت التنمية والحفاظ على البيئة ذريعتين لطرد الكينيين من أراضيهم، فقبل مئة وعشرين عاماً، بُني ما يسمى ب «طريق القمر»، وهو خط سكة حديد يربط كينيا بأوغندا، فتح الظهير الكيني أمام عمليات الاستغلال والمستعمرات الاستيطانية في بداية القرن العشرين. وأسفر شق الطريق عن مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي وطرد كثير من المواطنين.

وخير مثال على ذلك، سكان «كيبرا»، الذي يواجهون الليالي الباردة ملتحفين بالرياح العاتية لكي لا يتعين على الأثرياء الانتظار أثناء الزحام في إشارات المرور. ولفترة طويلة جداً، اعتبر صناع السياسات الكينيين، والفقراء منهم بالتحديد، بمثابة عقبات على طريق تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة. ولا يبدو أن الحكومة تستشعر المسؤولية تجاه أولئك الفقراء!

ولم تكن حالات الطرد الأخيرة بمنأى عن ذلك النمط المألوف، فالقرارات اتخذت دونما اعتبار لمن سيتضررون. وصدر إشعار الطرد لسكان المناطق المعنية، دون منجى ولا ملجأ بديل لهم توفره الحكومة، التي دمّرت جرافاتها المصحوبة بقوات الشرطة، كل شيء!

باتريك جاثارا: صحفي متخصص في الشؤون الأفريقية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»