العلاج الجماعي والتدعيم بالفيتامينات تاريخ النشر: الخميس 02 أغسطس 2018 يرتكز مفهوم العلاج الجماعي حول فكرة تزويد جميع أفراد المجتمع - من خلال الغذاء أو المشروبات- بعنصر غذائي، أو مركب كيميائي، أو فيتامين، بهدف تحقيق الوقاية من مرض ما. فعلى سبيل المثال، ومنذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي، أدرك الأطباء الأهمية البالغة لحمض الفوليك أو فيتامين (B9)، في الوقاية من بعض الأمراض، حيث يؤدي نقصه في الغذاء إلى نوع شديد من الأنيميا، بسبب حاجة الجسم لهذا الحمض لإنتاج كريات الدم الحمراء بشكل سليم. ويؤدي حمض الفوليك أيضاً دوراً بالغ الأهمية في إنتاج الخلايا الجديدة، والحفاظ عليها لاحقاً، ولذا يؤدي نقص هذا الفيتامين في المراحل العمرية التي تشهد إنتاجاً متسارعاً للخلايا الجديدة، كما هو الحال أثناء فترة الحمل والطفولة، إلى مضاعفات وعيوب خلقية خطيرة. هذه الأهمية البالغة في الوقاية من العيوب الخلقية، تثير حالياً جدلاً واسع النطاق، حول الفوائد والمخاطر الناتجة عن إضافة هذا الفيتامين إلى الدقيق والخبز. حيث يرى المؤيدون أن مثل هذه الإضافة من شأنها أن تساعد على خفض العيوب الخلقية في العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل كبير، بينما يرى المعارضون أن مثل تلك الإضافة من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفات جانبية، أهمها أن إضافة هذا الفيتامين، ستُخفي أعراض وعلامات نقص فيتامين آخر هو فيتامين (B12)، دون أن تعالج الأمراض التي ستنتج من نقص هذا الفيتامين. ومن الأمثلة الأخرى التي توضح مفهوم العلاج الجماعي إضافة مادة الفلورايد إلى مياه الشرب، بهدف زيادة مقاومة الأسنان للتسوس، وخصوصاً بين الأطفال. لكن كما هو الحال في الكثير من المواضيع الطبية الحديثة، لا ينتهي الأمر عند هذا الحد أو بهذه السهولة. فالبعض يرون أن إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، هو تصرف له عواقبه الصحية طويلة الأجل. ففي رأيهم أن تراكم الفلورايد في الجسم عبر الأيام والسنين، قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان العظام، أو الإصابة بالقولون العصبي، أو التعرض لاضطرابات الغدة الدرقية. وهذه المخاوف لم تنجح الدراسات الحديثة في دحضها تماماً، رغم أن تلك الدراسات أثبتت عدم وجود علاقة بين إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب وبين الإصابة بسرطان العظام. وكنتيجة لكون ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يعتبر من أهم عوامل الخطر خلف الإصابة بأمراض القلب والشرايين -بما في ذلك الذبحة الصدرية والسكتة الدماغية- والتي تحتل حالياً رأس قائمة أسباب الوفيات بين أفراد الجنس البشري، دون منازع، حيث تتسبب في وفاة قرابة 15 مليون نسمة سنوياً، متفوقة بذلك على مجمل الوفيات الناجمة عن جميع أنواع السرطان. أصبح البعض يروج مؤخراً لإضافة عقاقير الستاتين إلى مياه الشرب. هذه العقاقير، أو على الأصح المجموعة من العقاقير، تستخدم حالياً على نطاق واسع جداً لخفض مستوى الكوليسترول، وغيره من الدهون في الدم، كإجراء وقائي ضد الإصابة بتصلب الشرايين، وما ينتج عنها من ذبحة صدرية أو سكتة دماغية. وبوجه عام، من الممكن مكافحة نقص الفيتامينات، من خلال إضافتها إلى الأغذية والأطعمة شائعة الاستهلاك، لتعرف حينها هذه الأغذية بأنها مدعمة بالفيتامينات أو بالكالسيوم. ومؤخراً ظهر أسلوب جديد يعتبره الأطباء وعلماء التغذية أعظم في فعاليته، وأقل في تكلفته، وأكثر في استدامته، وأسهل في تنفيذه، وهو الأسلوب الذي يمكن أن نطلق عليه التدعيم الحيوي أو الطبيعي. وتعتمد فكرة هذا الأسلوب على إنتاج محاصيل زراعية مرتفعة المحتوى والمستوى من الفيتامينات والمعادن، مقارنة بمستويات هذه العناصر الغذائية في المحاصيل الزراعية التقليدية.