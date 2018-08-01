التعليم.. استشراف لمستقبل مستدام تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2018 تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير كل ما يتعلق بالقطاع التعليمي، من مؤسسات ومناهج، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لكل ما من شأنه تأهيل الموارد البشرية في هذا القطاع، وتعزيز مهاراتهم، من طلبة ومعلمين، ومواكبة المستجدات كافة التي تطرأ على قطاع التعليم من معارف وتكنولوجيا، الأمر الذي يجسّد الخطط الطموحة في بناء منظومة تعليمية متقدمة، تصل بالجميع إلى أبعد مدى من الريادة والتميز في هذا المجال. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، في كلمة خلال «ملتقى الطلبة المبتعثين 2018»، الذي عقدته وزارة التربية والتعليم، أمس الأول، أن التعليم من أولى الأولويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن التعلم يعد أهم مهارات القرن الحادي والعشرين، قائلاً سموه للطلبة: «أنتم لا تنتمون إلى العالم الثالث مثل ما يظن البعض، بل تعيشون في بلد اسمه الإمارات العربية المتحدة، ورثناه من أهلنا وقادتنا بالكثير من الفخر والإنجازات، وهو بلد سيصل بعد 3 سنوات إلى المريخ، وهو الأمر الذي تحقق بفضل الجيل السابق الذي آمن بأن العلم هو الحل لجميع المشكلات وأساس بناء أمة عظيمة بين الأمم ويرفعها بين الأمم، مثل النجوم التي تلمع في السماء». وقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً أن العمل على ابتعاث الطلبة المواطنين للدراسة بالخارج، يشكل نواة أساسية في تحقيق خطط الدولة الطموحة في مختلف المجالات، كما أنه يمضي قُدماً في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير المنظومة التعليمية، للوصول بها إلى أبعد مدى من التحديث والاستفادة من التجارب الرائدة للدول المتقدمة، حيث تحرص وزارة التعليم العالي، في إطار الاستراتيجية الوطنية، على تنظيم بعثات للطلبة الإماراتيين إلى أرقى مؤسسات التعليم العالي في العالم، انسجاماً مع التوجيهات بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة والمهارات المتقدمة والخبرات العلمية. إن اهتمام دولة الإمارات بابتعاث الطلبة المواطنين للدراسة بالخارج، لا ينفصل عن رؤية الدولة وأهدافها في الوصول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، حيث تتيح لهم فرصة الدراسة في الخارج، الاطلاع على أفضل المعايير والممارسات الدولية الخاصة بالمنظومة التعليمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق العائد المرجو من السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك أن المتعلمين عموماً هم ما تراهن دولة الإمارات عليهم في بناء المستقبل الذي يصل بدولة الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم في الذكرى المئويّة لتأسيسها. لقد عملت السياسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، إلى ابتعاث العديد من أبناء وبنات الدولة للدراسة في مجموعة من أرقى المعاهد والجامعات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة ودول شرق آسيا، ودول أخرى، لدراسة أحدث التخصصات وتعلّم أهم المهارات والمعارف التي ترفع من كفاءات الموارد البشرية المواطنة، ولاسيما في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي، ليكونوا المحرك الرئيسي في عجلة التنمية والتطوير، تنفيذاً للأهداف والخطط الوطنية في قطاع التعليم، القائمة على استشراف مستقبل مستدام في مختلف القطاعات. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية