الأدب والحاسوب

تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2018

لقد حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب بالطريقة التقليدية.. قراءة كثير من الكتب بعناية. ورغم ذلك، في نهاية المطاف، بدأت أتساءل عن أصل الكتب التي درستها. وكيف وصلت إليّ. وما هي القوى التي قادتني لقراءة كتاب وليس الآخر. وأملاً في أن أعرف ذلك، تتبعت مسار الأموال. ففي عام 1960، كانت دور النشر الأميركية جميعاً مستقلة تقريباً، وليست مملوكة لكيانات كبيرة. لكن بحلول عام 2000، أضحى 80 في المئة من الكتب المتداولة تنشرها واحدة من ستة تكتلات عالمية. فماذا فعل ذلك التحول بالأدب؟

الحقيقة أن فهم مشكلة بذلك الحجم لم يكن في نطاق دراستي، وتطلب الأمر مني تتبع الاتجاهات والأنماط لآلاف الكتب، على نحو يتجاوز قدرات شخص واحد. ولفعل ذلك، لجأت إلى نظام إحصائي حاسوبي ومجال التحليل الثقافي الناشئ. وما تعلمته من خلال هاتين الطريقتين الجديدتين جعلني أدرك مدى محدودية ما نعرفه عن الكتب والقراءة.

ويتساءل كثيرون من الباحثين في الدراسات الأدبية ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تعلمنا أي شيء لا نعرفه بالفعل عن الأدب. والإجابة هي نعم بكل تأكيد.

دان سينيكين: أستاذ الإنسانيات الرقمية في جامعة «نوتردام»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»