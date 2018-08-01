معركة تقسيم الدوائر تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2018 لا يعد «جيم هادسما» مرشحاً «ديمقراطياً» بارزاً مثل «إيمي ماكجراث»، الطيارة البحرية السابقة التي تسعى للفوز على النائب «الجمهوري» الحالي في ولاية كنتاكي. فهو ليس رائداً مثل نائبة جورجيا «ستاسي أبرامز»، التي تسعى لأن تصبح أول حاكمة أميركية من أصل أفريقي، ولا شخصية سياسية وطنية مثل السيناتور «جو مانشين» بولاية فيرجينيا الغربية، والذي يعمل بمهارة للصمود في بلد ترامب. بيد أن «هادسما» يمثل فرصة ذات أهمية بالنسبة للحزب في 2018، تماماً مثل المنافسات الفردية اللافتة للنظر: وهي تقليص الميزة «الجمهورية» الهائلة في المجالس التشريعية، ما أدى إلى إعادة توزيع مقاعد الكونجرس لتحقيق مكاسب حزبية. لذا فقد قاموا بتشكيل اللجنة الوطنية لإعادة تقسيم الدوائر، برئاسة وزير العدل السابق «إريك هولدر» وكانت تدعم بشكل نشط الرئيس السابق باراك أوباما، لمواجهة نجاح «الجمهوريين» في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وقامت اللجنة في العام الماضي بتوزيع أكثر من 1.2 مليون دولار على «الديمقراطيين» في فيرجينيا، الذين حصلوا بعد ذلك على 15 مقعداً في مجلس الولاية وسيتمكنون من السيطرة إذا فازوا مرة أخرى العام القادم. ولتحقيق هذا قاموا في وقت مبكر بتوزيع ربع مليون دولار على «الديمقراطيين» في بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، علاوة على تقديم نصف مليون دولار لمرشح ناجح لمحكمة ويسكونسن العليا، التي من الممكن أن تنظر في الطعون المقدمة بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. كما يقوم أوباما، الذي ظل بعيداً عن معظم المعارك السياسية منذ أن ترك منصبه، بمساعدتهم في جمع الأموال، ومن المتوقع أن يقوم بحملة في بعض الأماكن المختارة. إن التحديات هائلة، حيث تمكن الجمهوريون ببراعة من تأسيس العشرات من مقاعد الكونجرس ومئات الدوائر التشريعية في الولايات التي تفضل مرشحيهم. ففي أوهايو على سبيل المثال، ساعدت خطوط المقاطعات الجمهوريين على الحصول على ميزة بنسبة 2 – 1 في الجمعية العامة وبأغلبية نسبتها 3 – 1 تقريباً في مجلس الشيوخ. كما يحظى «الجمهوريون» في كارولينا الشمالية بهيمنة مماثلة. بعد عام 2010، سيطر «الجمهوريون» على المجالس التشريعية ومناصب المحافظين في معظم الولايات الرئيسية. وهكذا، فإن الفوز في سباقات المحافظين هذا العام في ولايات ويسكونسن وأوهايو وفلوريدا وميشيجان التي يسيطر عليها الجمهوريون، وكذلك الإبقاء على المحافظين الديمقراطيين في مناصبهم في كولورادو وبنسلفانيا يعد أمراً مهماً بالنسبة لــ«الديمقراطيين» في حروب إعادة تقسيم الدوائر. وكذلك فإن الحصول على مزيد من المقاعد في المجالس التشريعية بالولايات سيعطيهم نفوذاً أكبر في إعادة التقسيم، أو يكون بمثابة فحص للحكام «الجمهوريين». وتعتبر المعركة في ميشيجان قوية بشكل خاص. ففي واشنطن، ينظر إليها باعتبارها ولاية زرقاء (ديمقراطية) مع طيف أقحواني؛ وفي هذه الولاية فاز «الديمقراطيون»، قبل 2016، في ستة سباقات رئاسية متتالية، وخلال الـ 40 عاماً الماضية لم يخدم سوى «جمهوري» واحد في مجلس الشيوخ الأميركي. أما الولاية نفسها، مع ذلك، فهي تبدو حمراء (جمهورية)؛ وقد فاز الجمهوريون بمنصب الحاكم في 20 من 28 عاماً ويترشحون لمقعد مجلس الشيوخ بالولاية منذ عام 1948. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»