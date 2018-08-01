استراتيجية صينية جديدة تاريخ النشر: الأربعاء 01 أغسطس 2018 مع صعود القوة الصينية، يحتدم النقاش عن استراتيجية هذه القوة العظمى في المنطقة، وعما إذا كان هناك استراتيجية واضحة أصلاً، باستثناء الحاجة إلى النفط والعلاقات الاقتصادية عموماً؟ فهل تكون زيارة الرئيس الصيني منذ أكثر من أسبوع إلى الإمارات، مؤشراً على تبلور مثل هذه الاستراتيجية تجاه منطقة الشرق الأوسط؟ اعترفت الإمارات بالصين في سنة 1984، كما قام المغفور له الشيخ زايد ومعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بزيارة بكين منذ حوالى ثمانية وعشرين عاماً، وهناك حالياً أكثر من 200.000 مغترب صيني في الإمارات، كما أن السياح الصينيين يحصلون على تأشيرة دخول عند الوصول، وقد بلغ عددهم في سنة 2017 ما لا يقل عن مليون سائح. كان الاحتفاء بالرئيس الصيني واضحاً أثناء الزيارة، وتم تقليده أرفع أوسمة الإمارات، كما أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استقبلت زوجة الرئيس الصيني، السيدة «بنج ليوان»، كما تضمنت الزيارة العديد من النواحي الثقافية من زيارة متحف اللوفر إلى غيره من المعالم. ثم تمخضت الزيارة عن توقيع ما لا يقل عن 13 اتفاقاً ومذكرة تفاهم كأساس لشراكة استراتيجية بين الصين والإمارات. السؤال الأساس إذن، ثم ماذا بعد؟ بكين تمارس علاقات مع جميع الأطراف، وهي تعتبر دول الخليج، دولاً محورية، ثم هناك عامل سياسي كبير يستحوذ - داخلياً - على اهتمام بكين: زيادة شرعية وشعبية الحكومة الصينية أمام مسلميها في الداخل، والذي يبلغ عددهم حوالى 20 مليون نسمة، والذي واجهت الحكومة بعض احتجاجاتهم في 2009. بل هناك تقارير عن انضمام بعض هؤلاء المسلمين الصينيين إلى «داعش»، إلى جانب مسلمين آخرين من أوروبا وأميركا الشمالية. علاقات الصين مع الدول العربية تلعب إذن دوراً داخلياً مهماً. قد ترى بكين بعد هذه الزيارة أنه بسبب الحذر السياسي الشديد، فإن تأثيرها الدبلوماسي والعسكري ليس كبيراً مقارنة بالولايات المتحدة أو روسيا أو حتى بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا أو بريطانيا، وبالتالي يكون هناك دافع لزيادة وتنشيط الحضور الصيني في المنطقة، وليس فقط اقتصادياً، خاصة مع الاهتمام بالاستثمارات العربية أكثر، والشعور بأن دول المنطقة تكون من الداعمين للصين عالمياً في مواجهة التخوف من القوة الأميركية والنفوذ الروسي. ويجب ألا ننسى أن العديد من الصينيين يتذكرون أن هنتنجتون مثلاً في نظريته عن صراع الحضارات، وضع الصين وثقافة كنفوشيوس مع الحضارة العربية - الإسلامية في مواجهة الحضارة الغربية. يستطيع الجانب العربي حقيقة أن يساعد بكين على بلورة وتنشيط استراتيجية تخدم الجميع، فمقابل احتياج بكين للطاقة والاستثمارات العربية، تعتبر الصين مصدراً للأسلحة المتخصصة وحتى السرية مثل مدافع الهاوتزر، وحتى القذائف الباليستية متوسطة المدى أو العابرة للقارات، بجانب بالطبع الطائرات من دون طيار وغيرها من أدوات التكنولوجيا العسكرية الحديثة. ثم ليس في الصين لوبي صهيوني مثلاً يتدخل ليمسك بيد الحكومة إذا قررت تطوير هذا القطاع في علاقات مع دول الخليج والمنطقة العربية. زيارة الرئيس الصيني للإمارات قد تكون إشارة البدء لاستراتيجية صينية نشطة تتعدى المجال الاقتصادي البحت، وتتجاوب معها المنطقة العربية لوضع الشراكة الاستراتيجية وعلاقات win-win أي يستفيد منها الجميع.