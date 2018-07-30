أزمة فنزويلا

تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018

أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم السنوي في فنزويلا سيصل بحلول نهاية العام إلى مليون في المئة، وبالطبع، من الصعب فهم رقم كهذا، فقطعة حلوى تكلفتها بوليفار واحد، اليوم ستكلف عشرة آلاف بوليفار بحلول نهاية العام! وفي مثل هذا الوضع، سيسارع الجميع حالياً إلى إنفاق المال على أي شيء يمكن أن يحفظ قيمة هذا المال. ويعني ذلك أن الاقتصاد الفنزويلي بأسره أصبح في «أزمة نقدية مستفحلة». وأضحى الادخار أو التخطيط لعبة خاسرة. وفنزويلا ليست دولة متخلفة، فلديها أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، فكيف حدث ذلك؟

هناك إجابتان، إحداهما تقنية والأخرى سياسية.

فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تُصرّ فنزويلا على المضي قدماً في طريق الدمار، في حين أن مواطنيها يتضورون جوعاً؟

الإجابة في كلمة واحدة هي: «الشيوعية». فبعد انتخابه رئيساً في 1998، مضى هوجو تشافيز قدماً في أجندة اشتراكية عدوانية، استمرت في ظل خليفته نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة في 2013. ولسوء الحظ، من الصعب استخراج النفط الفنزويلي الخام الثقيل والخفيف من باطن الأرض، بسبب قلة الاستثمارات.

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»