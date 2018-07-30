فتحُ الحديِّدة مطلبٌ شعبي تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 في الـ25 من يوليو الحالي وقع هجوم «حوثي» فاشل على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وقبله وقع أكثر من هجوم على عدد من ناقلات نفط خليجية وأجنبية، وأحدها كان هجوماً على بارجة أميركية. المملكة العربية السعودية أعلنت بعد الاعتداء السافر، إيقافاً مؤقتاً لشحنات النفط عبر مضيق باب المندب، الكويت، كما نشرت الصحافة، تفكر أن تحذو حذو السعودية، السؤال: هل ستحذو بقية دول الخليج النفطية الطريقة نفسها وتوقف شحناتها عبر المضيق المهدد؟ تهديد الملاحة في البحر الأحمر من قبل «الحوثيين» كان احتمالاً مدروساً من قبل الحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف العربي، إلا أن بعض دول العالم الكبرى لم تهتم ولم تكن لتتصور أن تقوم عصابة «الحوثيين» الانقلابية بمثل هذا التهديد الخطير لشريان دولي مهم وحيوي يغذي العالم بالطاقة. لكن صبر دول التحالف كان أكبر مما توقع المراقبون إلى أن اقترف «الحوثيون» فعلتهم، تبعه قرار سعودي مدروس، فاستيقظ العالم على صدمة، قد تجعله يدرك أن تحرير الساحل الغربي لليمن يكتسب أهمية قصوى وخصوصاً الحديدة، المنصة التي تنطلق منها الصواريخ الإيرانية. المتأمل للأحداث اليومية في الميدان اليمني، يكتشف أن وتيرة تهديد الملاحة في البحر الأحمر ارتفعت في الفترة التي توقفت فيها معارك الساحل مباشرة، بغية منح جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن التي يقوم بها المبعوث الدولي مارتن غريفيث، فرصة قد يحقق فيها خرقاً ما، لكن الفرصة استنفدت كاملة.. وخلال الـ45 يوماً من الهدوء على أكثر من جبهة، بات واضحاً للعالم أن «الحوثيين» استفادوا من المهلة وعلى أكثر من مستوى؛ فقد التقطوا أنفاسهم المنهكة، ولملموا شتاتهم وما تبعثر من مقاتليهم المضللين، ورمموا استحكاماتهم، وقاموا بمزيد من المداهمات لمنازل المدنيين لخطف أبنائهم بالقوة والزج بهم في جبهات القتال وفي السجون. تلك المُهلة قد توقف عند مدى أهميتها الكثير من المراقبين السياسيين والمهتمين عرباً وأجانب، فهي رغم أنها جاءت استجابة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي لطلب أممي، لإثبات حسن النوايا والتعاون أولاً، وثانياً لإثبات الفرق بين سلوك وتعاملات الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي.. وبين سلوك عصابة متمردة جاهلة قادمة بثقافة قبورية من القرون الظلامية، لا تولي احتراماً لقرارات الشرعية الدولية، ورغم ذلك كله كانت النتيجة مخيبة للمتفائلين، وهي كانت معلومة سلفاً للحكومة اليمنية والتحالف العربي بحكم تجربتهم الطويلة مع هذه الجماعة «الحوثية»، التي تحاول دائماً وباستمرار إفشال أية جهود لأي مبعوث دولي. ورغم التفهم التام لحيثيات مهلة الـ45 يوماً، إلا أن هنالك أسئلة قاسية يجدر طرحها وتقبلها: إذا كانت نتيجة مساعي المبعوث مارتن غريفيت معلومة للطرف اليمني والتحالف العربي، وحتى لبعض المراقبين، فلماذا لم يُصار إلى إقناع الأمم المتحدة بها لتجنب أمر وقف المعارك وخاصة معركة الحديدة ؟ بعد سنوات ثلاث وصل فيها الجيش الوطني والمقاومة بكافة أضيافها مدعومة بالتحالف العربي إلى تحرير ما يزيد على 90 في المئة من الأرض اليمنية، فما قيمة أي مبادرة سياسية، في حسابات الربح والخسارة، التي تجعلني كمنتصر أوقف عملياتي الميدانية التي أوشكت أن تحسم الحرب؟ معركة الحديّدة كانت ولا تزال مطلباً شعبياً قبل أن تكون ورقة تفاوض مع جماعة خارجة على القانون وآخر همها اليمن واليمنيون.