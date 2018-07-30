الهدنة الكورية.. سلام نسبي! تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 قبل 65 عاماً مضت، أُبرمت اتفاقية الهدنة الكورية، متوجة مفاوضات مضنية، استغرقت 158 اجتماعاً على مدار عامين و17 يوماً، وهي أطول هدنة تم التفاوض عليها في التاريخ الحديث. غير أن تكلفة تلك المحادثات الممتدة كانت باهظة، لاسيما من حيث الخسائر البشرية، ففي تلك الأثناء، بلغت خسائر قوات الأمم المتحدة من الأرواح 140 ألف شخص، وخسرت أميركا 8 آلاف جندي. وبرغم ذلك، حافظت الاتفاقية الناجمة على سلام نسبي في شبه الجزيرة الكورية استمر ستة عقود، عززه أحد أهم التحالفات الأميركية، ومكّنت كوريا الجنوبية من تحقيق ازدهار ملحوظ. ولا يزال هذا السلام النسبي يشكل محور الوضع السياسي والعسكري في شرق آسيا. ومن دون تفاهمات تلك الهدنة، فلن تجد الجهود الراهنة إلى إحلال السلام وتوحيد شبه الجزيرة الكورية سبيلاً. ومن الملحوظ، أن كوريا الجنوبية ذاتها لم تكن من الموقعين على تلك الاتفاقية، فالرئيس «ري سينج مان» رفض توقيع اتفاق يترك كوريا مقسمة. لكن مع حشد الجيشين الصيني والكوري الشمالي في المنطقة «منزوعة السلاح»، وقعت كل من أميركا وكوريا الجنوبية معاهدة دفاع مشترك رسمية في غضون أشهر من وقف إطلاق النار. وصدق الكونجرس على التحالف ليصبح قانوناً في العام التالي. وكانت تلك المعاهدة بمثابة الأساس الاستراتيجي للعلاقات الأمنية والسياسية بين واشنطن وسيؤول. وتطورت تلك العلاقة إلى شراكة عميقة وواسعة، ارتكزت على أساس الالتزام المشترك بُمثُل الديمقراطية والحرية. وقد أثمرت تلك العلاقة أيضاً امتيازات اقتصادية، وفي البداية، رهنت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية لكوريا الجنوبية، والتي كانت تشكل 14.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين 1953 و1960، بالتزام سيؤول بالهدنة. وعندما بدأ اقتصاد كوريا الشمالية انطلاقته في سبعينات القرن الماضي، وحررت نفسها من المساعدات الخارجية، ودشّنت دفاعاتها السياسية والاقتصادية ضد تهديدات الشمال، ليصل متوسط دخل الفرد إلى 38.300 دولار في 2017 من حيث القوة الشرائية، وهو ما يزيد قليلاً على نظيره في أسبانيا. وحتى في الوقت الراهن، يساعد التحالف في تعزيز الدفاعات المالية الراسخة لكوريا الجنوبية، ويقدم دعماً قوياً لثقة المستثمرين، ويعزز وضع الموازنة والديون الحكومية التي تحسدها عليها أي دولة متقدمة. وبرغم أن تلك التسوية ظلت محيرة على مدار ستة عقود، تعلمنا الهدنة بأن الدبلوماسية التي تقوم على المبادئ بدعم قوة عسكرية ذات صدقية يمكن أن توجه المفاوضات في الاتجاه الملائم. وتمثل أيضاً رسالة تذكير أيضاً بمدى الاستفادة الكبيرة التي يمكن أن تحققها كوريا الشمالية من فتح أبوابها أمام الاستثمارات والتجارة الخارجية، وعضوية المؤسسات العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وبمساندة أميركية، يمكن أن تزدهر أيضاً مثل جارتها الجنوبية. ولا شك في أن الجولة الراهنة من المفاوضات، مثل سابقاتها، تنطوي على كثير من المشاكسات والتحديات. وإذا ما قررت كوريا الشمالية الانفتاح على المجتمع الدولي، واغتنام فرصة الازدهار، عندئذ ربما يتحقق وعد هدنة 1953. توماس براين: رئيس الجمعية الكورية غير الحزبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»