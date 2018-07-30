سليماني.. والحرب خارج إيران تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 عندما أطلق قاسم سليماني تهديده بأن البحر الأحمر لم يعد آمناً للملاحة كان يعلن عملياً، على طريقة التنظيمات الإرهابية، مسؤولية إيران عن تعطيل المرور عبر مضيق باب المندب، كإرهاصٍ لإغلاق مضيق هرمز وفقاً لتهديدات رئيسه حسن روحاني. كان الأخير ربط تهديده باعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل، أما قائد «فيلق القدس» فعزا التعرّض لناقلتي النفط السعوديتَين إلى الوجود الأميركي في المنطقة، وهذه الذريعة الإيرانية الثابتة منذ إنشاء «الجمهورية الإسلامية». وكان الملاحظ أن سليماني تحدّث كما لو أنه يتجاوز قيادات السلطة والجيش و«الحرس»، أو أنه مخوّل منها، إذ طالب الرئيس الأميركي بـ «أن يتوجّه إليّ لا إلى الرئيس (روحاني)» إذا أراد استخدام لغة التهديد. تتضح مغازي كلام سليماني عندما يتحدث عن الحرب بل «الحرب غير المتكافئة» التي يقول إن أميركا تعرف قدرات إيران فيها، كذلك حين يقول: «أنتم ستبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها». فالإشارة إلى الحرب غير المتكافئة تعني اعتماد إيران على الميليشيات الإرهابية المتفلّتة من قواعد الاشتباك التقليدية للجيوش، لذلك رأى نظام الملالي أن سليماني هو أفضل من ينطق باسمه في هذه المرحلة، باعتبار أن لـ «فيلقه» مكانة خاصة داخل «الحرس»، كونه المسؤول عن «تصدير الثورة» والميليشيا الأم للميليشيات التي فرّخت من لبنان إلى العراق وسوريا واليمن. ولعل طهران أرادت من دفع سليماني إلى الواجهة إطلاق رسالة مفادها أنه هو المكلّف تنفيذ توجيه المرشد علي خامنئي «إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها فلن يُصدّر أي نفط من المنطقة». أي أنها تتعامل مع منع تصدير النفط باعتباره «إعلان حرب» عليها وستردّ عليه بحرب تعمّ المنطقة، طالما أن أي حرب متصَوَّرة ستبقى خارج حدود إيران نفسها. ربما تستطيع إيران تنفيذ تهديداتها في المضيقين، لكنها في باب المندب تغامر بـ«الحوثيين» كمجرد أدوات ووقود لمغامراتها، أما في مضيق هرمز فمخاطر المجازفة ستكون مباشرة وأكثر إيلاماً. لا يمكن لأي نظام سياسي أن يتحدّى الخطوط الحمر الدولية (تهديد الملاحة ومنع تدفّق النفط عبر المضايق والتسبب ببلبلة في الأسواق والأسعار) ثم يخرج في النهاية منتصراً وبـ «مكافأة نفوذية» مهما حاول العربدة والتخريب. لماذا بقي ردّ الفعل الدولي ضعيفاً بعد التعرّض لناقلتيّ النفط السعوديتَين، وحتى بعد إعلان سليماني البحر الأحمر غير آمن؟ ثمة تفسير يقول إن واشنطن لا تريد الانجرار إلى مناورة إيرانية ولا الاعتراف بأمر واقع تسعى طهران إلى فرضه، فالأولوية الآن لتأمين أوسع التزام دولي بعدم شراء النفط الإيراني. لكن في الأثناء لا بدّ أن تكون الأقمار الاستخبارية الأميركية رصدت مصادر الصواريخ الإيرانية من اليمن ويمكن تقليص الخطر بدعم التحالف العربي لضربها.