عن العالم الجديد تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 في كل عام تعهد مؤسسة مانديلا إلى ضيف رفيع بإلقاء كلمة في ذكرى مولد «مانديلا» في 18 يوليو 1918 والذي توفي في 5 ديسمبر 2013، وهذه المرة دعت المؤسسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإلقاء خطاب حضره الآلاف من المدعوين. وللذاكرة، فبعد أن أمضى مانديلا 27 عاماً في سجون النظام العنصري الأبيض، أصبح في 1994 أول رئيس منتخب ديمقراطياً في جنوب أفريقيا ورمزاً للنضال ضد التمييز العنصري. وظل في منصبه حتى العام 1999. الرئيس الأميركي السابق حذر في محاضرته من «أوقات غريبة وغامضة» يمر بها العالم ومن السياسات الجديدة التي اعتبرها العديد تلميحاً لسياسة خلفه الرئيس دونالد ترامب. ‬وانتقد ‬أوباما ‬هؤلاء ‬الذين ‬ينكرون ‬تغير ‬المناخ ‬ويضعون ‬سياسات ‬هجرة ‬عنصرية ‬تستند ‬إلى ‬العرق، ‬إضافة ‬إلى ‬الرأسمالية ‬الجامحة ‬و«‬سياسات ‬الرجل ‬القوي»‬، ‬وقال ‬أوباما ‬في ‬بداية ‬خطابه: «‬بالنظر ‬إلى ‬الأوقات ‬الغريبة ‬والغامضة ‬التي ‬نعيشها، ‬كل ‬جولة ‬أنباء ‬يومية ‬تأتينا ‬بعناوين ‬أكثر ‬إثارة ‬للغرابة ‬والقلق، ‬فكرت ‬ربما ‬أنه ‬قد ‬يكون ‬من ‬المفيد ‬التراجع ‬لبعض ‬الوقت ‬من ‬أجل ‬الرؤية ‬من ‬منظور ‬آخر‭»‬. ‬وتابع «‬هذا ‬يعود ‬في ‬جزء ‬منه ‬إلى ‬فشل ‬الحكومات ‬والنخب ‬النافذة...ما ‬يجعلنا ‬نرى ‬الآن ‬معظم ‬العالم ‬يهدد ‬بالعودة ‬إلى ‬وسائل ‬قديمة ‬وخطيرة ‬وأكثر ‬وحشية ‬في ‬تنفيذ ‬الأعمال»‬. خطاب الرئيس الأميركي السابق خرج عن نوعية الخطابات التي كان يعطيها لما كان في البيت الأبيض، ونرى أنه لبس لباس الأستاذ الجامعي المناظر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية والتنمية المستدامة والقانون، كيف لا وهو يتمتع بالفصاحة، وهو الذي كان يكتب خطبه بيده لما كان رئيساً، وله إلمام بفلسفة الخطاب. ولكن لكل زمان رجاله، فالزمن الحالي أعطى للأميركيين وللنظام الدولي الحالي رجل أعمال من طينة الرئيس دونالد ترامب، قد لا تتفق مع سياسته الأغلبية من المحللين الاستراتيجيين في العالم، ولكن له سياسته ومزاجه الخاص، ويستعمل أدوات مختلفة عن كل سابقيه في مجال تسيير الشأن الداخلي والخارجي وطرق التواصل مع شعبه بل وحتى مع رؤساء الدول في العالم. كل الاستراتيجيين الذين يقومون بتحليل سياسة الرئيس الأميركي، يرون أن استراتيجيته قائمة كما سبق وأن كتبت على «أميركا أولا» وعلى «مصلحة أميركا الاقتصادية أولاً»، وهي تتعارض مع القيم الاستراتيجية المشتركة التي جمعت كل رؤساء الولايات المتحدة الأميركية في المائة سنة الأخيرة، وبمعنى آخر فإن الرؤية التقليدية لأميركا عن العالم كما يراها أوباما يحدث فيها ترامب زلزالاً مدوياً، كما أن هذا الانكماش الاستراتيجي والتغيير التكتيكي سيغير الكثير من الأمور في العلاقات الدولية، إلى درجة أن كبار المحللين اليوم في أوروبا يرون أن مفهوم «العالم الغربي» بدأت تحدث شروخ في جدرانه مع السياسة الخارجية الأميركية الجديدة لأميركا والدور الجديد لدول مثل الصين، وهو ما سنتطرق إليه في مقالات مقبلة. الرئيس ترامب يرى نفسه صاحب ورئيس شركة تملك العالم، بينما الرئيس أوباما وبالأخص الرئيس بوش الابن من قبله كانا يعتبران أنفسهما رئيسين لدولة هي «دركي» العالم وهنا الفرق. ‬كل ‬دولار ‬تنفقه ‬أميركا ‬على ‬المنظمات ‬الدولية، ‬وكل ‬اتفاقية ‬تجارية ‬ولو ‬كانت ‬خاضعة ‬للقواعد ‬التجارية ‬العالمية، ‬يخضها ‬ترامب ‬لميزان «‬أميركا ‬أولا» ‬بينما ‬أسلافه ‬كانوا ‬مقيدين ‬بأعراف ‬دبلوماسية ‬وأخلاقية ‬واستراتيجية ‬وتقاليد ‬تفرض ‬على ‬الولايات ‬المتحدة ‬تواجدا ‬يصفق ‬له ‬في ‬المؤسسات ‬والمحافل ‬الدولية، ‬وتجعلها ‬تحترم ‬الاتفاقيات ‬الدولية، ‬وتسير ‬على ‬المألوف ‬وتحترم ‬التحالفات ‬وبالأخص ‬مع ‬الدول ‬الغربية، ‬كل ‬هذا ‬بدأ ‬يتغير ‬وستحمل ‬الأشهر ‬المقبلة ‬مفاجآت ‬ومفاجآت ‬أخرى ‬لأن ‬النظام ‬الدولي ‬ولعقود ‬لم ‬يعتد ‬عليها ‬ولا ‬كان ‬أحد ‬يتكهن ‬بمجيئها.