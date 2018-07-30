أبوظبي.. سوق للطاقة الشمسية تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 تؤكد المبادرات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بقطاع الطاقة، أن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً وبالغ الأثر في التوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة، على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تنفّذ مشاريع عديدة في هذا القطاع، تدعم الابتكار وتتبنى التكنولوجيا، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفق خطط طموحة لتوليد نحو 50% من احتياجات الطاقة لدى الدولة، من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وخفض تكاليف الطاقة المتجددة، واتخاذ إجراءات تنافسية لتوفير مناخ استثماري جاذب. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، جهودها في التحفيز على تبني سياسات واستراتيجيات تعزز من متانة وجودة هذا القطاع؛ حيث نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع جهات متعددة، ورشة عمل للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، هدفت إلى استعراض سبل التنسيق المشترك مع الجهات والشركات المعنية بمجال الطاقة الشمسية كافة، للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل فيه، وتوفير الآليات اللازمة لتنشيط سوق العمل، بما يعزز مركز الإمارة، كسوق فاعلة في مجال الطاقة الشمسية، على مستوى المنطقة، وخاصة أن عدد الشركات العاملة في أبوظبي، في مجال الطاقة الشمسية يبلغ 333 شركة. وبهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتسريع الوصول إلى اقتصاد مستقبلي مستدام، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، فإن توجيهات القيادة الرشيدة، تُعنى بمواصلة الاهتمام الدائم بقطاع الطاقة المتجددة، ما جعل من إمارة أبوظبي تقطع أشواطاً مهمة، في التحول إلى استخدام تكنولوجيات مصادر الطاقة المتجددة، وبهدف سد احتياجات الإمارة من الطاقة، باعتبار أن الطاقة الشمسية ستكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في الإمارة، ما استدعى إقرار العديد من التعليمات والإجراءات التي تسهّل تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية، تعزيزاً لتنافسية أبوظبي في قطاع الأعمال، ولاسيما قطاع الطاقة المتجددة. وتأكيداً على أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى ثابتة وسريعة نحو تبني أنشطة وإجراءات الطاقة المتجددة، فقد أفادت البيانات الواردة خلال ورشة عمل الشركات العاملة في الطاقة الشمسية، أن التركيبات الخاصة بالألواح الشمسية زادت بنسبة 200% خلال عام 2017. كما بلغ عدد المقاولين في قطاع الألواح الشمسية 17 مقاولاً، و11 ترخيصاً، و55 منتجاً حاصلاً على برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة؛ ما يشير إلى أهمية قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وابتكار أساليب حديثة لتعزيز كفاءة القطاع، بما يواكب رؤية حكومة أبوظبي، في بناء منظومة متكاملة للطاقة المتجددة، وتحقيق المساعي في تنويع مصادر الطاقة، واستخدامها بشكل أمثل وأكثر كفاءة لدعم اقتصاد الإمارة. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، بقطاع الطاقة المتجددة، يأتي كأحد متطلبات بناء نموذج تنموي وطني مستدام، ينطلق من تنويع مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تطوير خريطة طريق تركز على تكاليف أقل، وإمكانات أكثر في قطاع الطاقة المتجددة، استناداً إلى تقنيات مبتكرة، واستراتيجيات تحفّز النمو الاقتصادي، وتوفر فرص العمل، من دون إغفال تأهيل تطوير الموارد البشرية اللازمة لنظام الطاقة في المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية