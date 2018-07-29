ريادة عالمية في رعاية أصحاب الهمم تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018 تقوم السياسة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين «أصحاب الهمم»، على بذل العديد من الجهود التي حققت إنجازات نوعية على هذا الصعيد، وأسهمت في التغلب على المعوقات والتحديات كافة التي تقف حائلاً أمام تمكينهم وإدماجهم في شتى الميادين والمجالات الحياتية، وذلك إيماناً بقدراتهم، واعترافاً وتأكيداً بحقهم بحياة آمنة وكريمة، تضمن لهم الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية واللوجستية، والعديد من الحقوق التي تضمن لهم العدالة والمساواة. وإشادة بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامها الكبير بفئة «أصحاب الهمم»، تسلمت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، مؤخراً، راية استضافة دولة الإمارات «الكونجرس العالمي لمتلازمة داون»، وخاصة أن دولة الإمارات باتت المقصد العالمي الجاذب للمجتمع الدولي، حيث ستقام الفعالية بدبي في منتصف سبتمبر 2020، الأمر الذي يجسّد مقدار الضمانات التي تقدمها الدولة لأصحاب الهمم في مساواتهم بنظرائهم الأصحاء، وعدم تعرضهم للتمييز، عبر إدماجهم وتمكينهم في المجالات التنموية، اجتماعياً واقتصادياً. لقد ضمنت دولة الإمارات العربية المتحدة توفير بيئة صديقة دامجة لأصحاب الهمم، وهو ما يؤكد نهج الدولة القائم على التسامح والاعتراف بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، والتركيز على أهمية استثمار التقدم التقني وتوفير الحلول التقنية التي تستشرف المستقبل، بما يحمل من آمال وطموحات تلبي حاجة أصحاب الهمم في الاندماج والعيش المستقل، وتزودهم بالبرامج والتطبيقات التي تساعدهم على التواصل، والتعلم، بما يؤدي إلى الاندماج المجتمعي. إن التشريعات والسياسات التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات في رعاية «أصحاب الهمم» تأتي من منطلق الدعم الذي وجهت به القيادة الرشيدة في الدولة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تلبية متطلبات هذه الفئة على الصُّعد كافة، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمية لهم، وتوفير فرص عمل تتواءم مع إمكانياتهم وقدراتهم الفردية، فضلاً عن تأهيلهم وتدريبهم وتأمين فرص التوظيف لهم، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؛ حيث أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة لدمجهم في المجتمع، وتوفير الآليات والسُّبل كافة التي تسهّـل أمامهم خوض معترك الحياة العلمية بيسر ونجاح، عبر إدماجهم في المؤسسات التعليمية، وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر اختيارها لاستضافة «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون2020»، أن تتمكن من انتزاع الرقم واحد كأول دولة في المنطقة تفوز باستضافة هذه الظاهرة العالمية، التي تجمع أكثر من 1200 شخص من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال ذوي متلازمة داون وأسرهم، الأمر الذي يرسخ يوماً بعد يوم مكانة الدولة كمساهم عالمي في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بمختلف شرائحهم، وتمكينهم من حقوقهم كافة، والعمل بشكل فاعل على إدماجهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل، يوازيه تعزيز الوعي لدى المجتمع بماهية أصحاب الهمم وطاقاتهم وقدراتهم، بل وإشراك أفراد المجتمع كافة في المناسبات والفعاليات الخاصة بأصحاب الهمم، واستيعاب حقوقهم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية