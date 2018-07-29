«أم الحروب» بين واشنطن وطهران

تاريخ النشر: الإثنين 30 يوليو 2018

«قد تبدأ أنت الحرب لكننا سننهيها». بهذه العبارة حذر قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رد على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي هاجم فيها الولايات المتحدة بعد تلويح الرئيس الأميركي بمنع صادرات النفط الإيراني قائلاً «إن الحرب بين البلدين ستكون أم الحروب» محذراً إيران من مغبة تهديد الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «إن إيران ستواجه تبعات لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ».

ومع اقتراب تطبيق العقوبات الأميركية في أغسطس اشتعلت حرب كلامية بين الإدارة الأميركية وإيران، فهل تنتقل المواجهة إلى «الميدان» أم يؤدي قرع طبول الحرب إلى تسوية سياسية شاملة؟ وماهي الخطة الاستباقية الإيرانية لمواجهة العقوبات الأميركية؟