«أم الحروب» بين واشنطن وطهران

«قد تبدأ أنت الحرب لكننا سننهيها». بهذه العبارة حذر قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد رد على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني التي هاجم فيها الولايات المتحدة بعد تلويح الرئيس الأميركي بمنع صادرات النفط الإيراني قائلاً «إن الحرب بين البلدين ستكون أم الحروب» محذراً إيران من مغبة تهديد الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «إن إيران ستواجه تبعات لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ».
ومع اقتراب تطبيق العقوبات الأميركية في أغسطس اشتعلت حرب كلامية بين الإدارة الأميركية وإيران، فهل تنتقل المواجهة إلى «الميدان» أم يؤدي قرع طبول الحرب إلى تسوية سياسية شاملة؟ وماهي الخطة الاستباقية الإيرانية لمواجهة العقوبات الأميركية؟
تتعرض إيران لضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو الماضي وإعادة فرض العقوبات، إذ حدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً للتوصل إلى «اتفاق جديد» حيث تركز الإدارة الأميركية الحالية على الربط بين الملفات الخلافية العالقة مع إيران، إلى جانب «الملف النووي» أي المعالجة الشمولية بتفعيل سلاح العقوبات والمراهنة على الداخل الإيراني لتصعيد المواجهة. من جانبها تدرك الحكومة الإيرانية حجم التهديد وأن الاقتصاد الإيراني الهش سيواجه ضغوطاً شديدة وسيدخل في دورة جديدة من الركود والانكماش مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر مؤدياً بالمحصلة إلى اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، فسعت إيران إلى خطوات عملية لمواجهة التبعات الخطيرة لتطبيق العقوبات الأميركية الاقتصادية على البلاد، والتي ستبدأ في أغسطس على أن يتم تشديدها في نوفمبر، وتتمثل أهم هذه الخطوات أولاً تأمين السلع الحيوية، وثانياً تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وثالثاً ضمان تسويق النفط الإيراني دولياً، ففي سبيل تأمين السلع الحيوية اتجهت الحكومة إلى حظر تصدير الكهرباء والمياه بالكامل إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق إضافة إلى حظر تصدير 18 منتجاً زراعياً كالدقيق والقمح والذرة والشعير، وكذلك حظرت استيراد قائمة تضم 1339 سلعة يمكن إنتاجها محلياً، ثانياً لقد أدت العودة المتوقعة للعقوبات إلى انهيار سريع في قيمة العملة الإيرانية وإلى احتجاجات تجار البازار الموالين بشكل تقليدي للنظام ولجأت الحكومة إلى تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة، وصرح نائب الرئيس إسحق جهانكيري «أن الخطة ستقدم أسعاراً مغرية وبنوداً مرنة وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الذين يوافقون على تولي إدارة نحو 76 ألف مشروع حكومي لم تكتمل أو معطلة»، وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد والمشكلات المالية، التي تواجهها مصارف محلية والطلب الكبير على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من تأثير العقوبات، أما فيما يتعلق بالنفط الإيراني فالحكومة الإيرانية تضع استمرار وصول صادرات النفط الإيرانية للأسواق الدولية في قمة أولوياتها فسعت لتأمين مشترين لا يمتثلون للعقوبات الأميركية وعلى رأسهم تركيا وروسيا. وستستمر الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، وستتصاعد التهديدات المتبادلة بإشعال أم الحروب، فهي «حرب نفسية» فيما تتأجج «الحرب الاقتصادية» لتنخر في اقتصاد إيران المتداعي، وتتحدى صبر الشعب الإيراني على سياسات الحكومة الإيرانية في الوقت الذي تستمر إيران بلعبتها القديمة في تحريك بيادقها داخل المنطقة في سوريا والعراق واليمن وتهاجم البوارج وناقلات النفط السعودية بيد وكلائها "الحوثيين" مهددة التجارة الدولية عبر المضايق من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. كل الحقائق تشير إلى أن واشنطن ستجر طهران لطاولة المفاوضات وفق شروط واضحة وحازمة ستتبع فيها سياسة تشبيك القضايا على عكس إدارة أوباما، فالملف النووي بالتوازي مع وقف دعم وتمويل المنظمات الإرهابية ووقف البرنامج الصاروخي شروط ستفرضها واشنطن على طهران في «أم المعارك» الدبلوماسية عاجلاً كان أم آجلاً.