الاعتماد المُتبادَلْ

تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018

تقول «تشاولينغ فنغ»، في كتابها «قبول الاعتماد المُتبادَل.. ديناميكيات الشرق الأوسط»، إن على الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص أن تعملا على مأسسة الاعتماد الاقتصادي المتبادل المتنامي بينهما.

ولابد للصين، بالنظر إلى خبراتها أن تعتمد نهجاً أكثر شمولية، في الوقت الذي تعزز فيه المؤسسات الصينية للتجارة في مجال الطاقة.

وفي ضوء الرؤية التي أعلن عنها الرئيس الصيني «شي جين بينغ» حول تحويل الصين خلال العقود الثلاثة المقبلة إلى قوة عظمى في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية، فسيتضاعف العمل في هذه المفاصل وما يتفرع عنها من موضوعات.

وتوافقاً مع المقاربة حول العلاقات الإماراتية الصينية، والتي عبّر عنها الرئيس «شي جين بينغ» في مستهل زيارته التاريخية لدولة الإمارات، إذ قال إنه «يولي اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات المميزة مع دولة الإمارات»، فقد كانت حصيلة هذه الزيارة التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين، بما فيها المجال السياسي في سياق ما تشهده الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة من تطورات متسارعة، الأمر الذي يستلزم التشاور والتنسيق في إطار آلية الحوار السياسي.

ومما يلفت الانتباه عدد مراكز البحوث العلمية التي تمت الإشارة إليها في مقال الدكتور أكمل عبد الحكيم، المنشور في «الاتحاد»، وعنوانه «الصين.. قوة ابتكار عظمى».

ووفقاً للبيانات والإحصاءات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتّحدة، في مجالي العلوم والابتكار، فإن الصين تحتل حالياً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة على قائمة الدول الأكثر إنفاقاً في مجالي الأبحاث والتطوير، بما يمثل 21% من حجم الإنفاق العالمي، أي تريليوني دولار سنوياً.

وبعد زيادة سنوية نسبتها 18% بين عامي 2010 و2015، ستحتل الصين المرتبة الأولى من حيث ميزانيتها للأبحاث والتطوير.

المؤشر الآخر لقياس القدرات المستقبلية للاقتصاد في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي، يتمثل في عدد الطلاب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا والهندسة في الصين، والذي ازداد من 359 ألفاً إلى 1.65 مليون، بين عامي 2000 و2014.

وذلك مما يبرز تطور الصين المتسارع، خلال العقود الثلاثة المنصرمة، لاسيما في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات.

هذه التفاعلات الإنتاجية، ترجع إلى تراكم الخبرات العلمية، متمثلة في تزايد عدد مراكز البحوث العلمية وتزايد ميزانياتها لتضاهي مراكز البحوث في الغرب (أميركا وأوروبا).

وقد واكبت تلك المراكز كل التحولات التنموية في الصين، وأسهمت في استنبات التكنولوجيا بعد نقلها على شكل خبرات بشرية من الطلاب والمبتعثين القادمين من الخارج بأعداد كبيرة..وبذلك نما «اقتصاد المعرفة»، وتوسعت «القوة الناعمة»، مما ساعد على تطوير الخبرات الصينية وتغذيتها بالمعارف العلمية التي تركزت في المؤسسات الإدارية والتعليمية والصحية والتكنولوجيا والابتكارات والذكاء الاصطناعي، وتم رصد مؤشرات النمو فيها.

وذلك أيضاً مما ساعد الصين على الاحتفاظ بخصائص نظامها الاشتراكي، مع السماح بممارسة الديمقراطية والنقد الذاتي داخل الحزب الاشتراكي بهدوء ودون تسريب إلى الخارج، ما جدد شباب الحكومة.

والإمارات بدورها تتطلع إلى تحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الصين، الدولة الأولى في العالم في البيانات المنتجة والمستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والمجالات الأخرى التي تهتم بها الإمارات، وتمكن الاستفادة منها عبر «الاعتماد المتبادل» بين الدولتين وتأمين مصالحهما، ما سيمثل جسراً قوياً يعزز العلاقات الثنائية المتميزة، فِي سياق التحديات الإقليمية الراهنة والمستقبلية، وضمن مبادرة «الحزام والطريق».