الهند وأوروبا.. والتجارة الحرة تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018 وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقية للتجارة الحرة واسعة النطاق، وصفها المراقبون بالاتفاقية التاريخية، إذ بموجبها ستلغي اليابان الرسوم عن 94٪ من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، فيما سيلغي الأخير الرسوم عن 99٪ من وارداته من اليابان، وذلك على نحو تدريجي. نعم، الاتفاقية بالفعل تاريخية؛ ليس لأنها بين اثنين من أكبر اقتصاديات العالم فحسب، وليس لأنها ستخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة للتبادل الحر، إذ تغطي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وليس لأنها ستكون بمثابة عامل توازن للسياسات الحمائية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. وإنما أيضاً بسبب حقيقة أخرى وهي أنه منذ معاهدة لشبونة في 13 ديسمبر 2007، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2009، معلنةً تأسيس الاتحاد الأوروبي بدستوره الحالي، لم ينجح الأخير في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع أية دولة أو مجموعة، بما في ذلك الصين التي تعتبر أكبر شريك تجاري للاتحاد. وربما كان الاستثناء الوحيد في هذا السياق، سنغافورة التي وقع الاتحاد الأوروبي معها اتفاقية للتجارة الحرة في سبتمبر 2013، وفيتنام التي وقع الأوروبيون معها اتفاقية مماثلة في أغسطس 2015 عقب مفاوضات دامت عامين ونصف العام. والحقيقة أن عقبات كثيرة تقف في طريق الجانبين، الهندي والأوروبي، لتحقيق ما يطمحان إليه، بدليل أنهما لم يحرزا تقدماً بعد 16 جولة من المحادثات الشاقة، طبقاً لتصريح وزير التجارة والصناعة الهندي «سوريش براباهو» لصحيفة «ذ إيكونوميك تايمز» الهندية. ويقال في هذا الخصوص إلى أن أحد أكثر الإشكالات يكمن في حرص المفاوض الهندي على الخروج بنتائج لا تغضب بعض الجماعات والقوى السياسية الداخلية التي ما برحت تنظر إلى هكذا مفاوضات بعين الشك والريبة، وتعتبرها بمثابة مفاوضات بين «شمال متقدم غني» و«جنوب متخلف فقير». وقد انضافت حالياً إلى تلك العقبة عقبة أخرى مقلقة تتمثل في ضبابية العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وبمعنى آخر، فإنه من الصعب على أي من الطرفين اتخاذ قرار قبل وضوح صورة الصفقة النهائية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (البريكست). وتتجلى العقبات في اختلاف الجانبين حول ما يطلبه كل منهما من الآخر. فالهند مثلاً تطالب الأوروبيين بمنح شركاتها فرصاً غير مقيدة للعمل داخل الأسواق الأوروبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مع ضمانات لحماية بياناتها، وفي مجال تصدير مكونات السيارات الهندية مثل محركات الديزل وصناديق التروس وأنظمة التوجيه الهيدروليكية وممتصات الصدمات.. حيث تحظى أوروبا بالحصة الأكبر من هذه المكونات بنسبة 38٪ من الإجمالي. هذا، فيما يطالب الاتحاد الأوروبي الهنود بتخفيف القيود على الأوروبيين لجهة الاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين ومجال تجارة التجزئة، علاوة على تخفيض رسوم استيراد المركبات أوروبية الصنع. ويمكن أيضاً أن نضيف هنا معوقاً أقل أهمية يتمثل في حقيقة أن للهند اتفاقات ثنائية للاستثمار والتجارة مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تطالب نيودلهي بالإبقاء على هذه الاتفاقات المبرمة سارية المفعول، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي منع أعضائه من الاستثمار في الهند قبل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة المنشودة.