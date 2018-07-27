اقتصاد ترامب

تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018

لم تكن مفاجأة أن يكسر دونالد ترامب الممارسات الرئاسية المعهودة منذ فترة طويلة وينتقد علناً السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لأنها أدت إلى رفع أسعار الفائدة. فقد ذكر ترامب لشبكة «سي إن بي سي» أنه «ليس مسروراً» بسبب اعتزام الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وكانت تعليقاته دليلاً آخر على تخطيه لأعراف المؤسسة الرسمية الأميركية، وربما تكون أقواله بشأن الاحتياطي الفيدرالي مما يتوقعه متابعوه، برغم أن بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.. أرسوا تقاليد الحفاظ على استقلال البنك المركزي. ومن غير المرجح أن تكون لشكاوى ترامب آثار محتملة.

بيد أن تلك التصريحات تمثل مؤشراً جيداً على سياسة ترامب الاقتصادية: التأكيد على النتائج قصيرة المدى، لاسيما النمو الاقتصادي، أكثر من أي شيء آخر. هذا ما دافع عنه في عام 2017، حيث دعم الجمهوريين في الكونجرس بينما كانوا يدفعون بتخفيضات ضريبية كبيرة والمزيد من الإنفاق. وفي وقت سابق من هذا العام، بدا الأمر وكأن لديه أهداف أكثر توازناً، لكنه دفع بشكل حاسم من أجل برامج مالية موسعة، والآن سياسة نقدية.

ومهما يكن فإن «الولاية المزدوجة» للاحتياطي الفيدرالي تتطلب منه الموازنة بين السيطرة على التضخم والتشجيع على خفض معدلات البطالة. وعادة ما يكون الاقتصاديون والسياسيون المحافظون قلقين بشكل خاص إزاء التضخم. فهل هذه هي الحال مع ترامب؟ يبدو أنه مستعد للمخاطرة بحدوث تضخم طويل الأجل، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأجل، حتى وإن كان من الممكن إجبار الاحتياطي الفيدرالي على إتباع سياسات أكثر تشدداً لاحتواء التضخم، وقد ينتهي الأمر بالمخاطرة بحدوث ركود.

جوناثان بيرنشتاين: كاتب ومحلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»