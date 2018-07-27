لعبة الاحتكار تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018 تتمتع «مارجريت فيستاجر»، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، بسمعة كواحدة من أكثر السياسيين المنفذين لقوانين منع الاحتكار في العالم. فقد شغلت المسؤولة الدانماركية مناصب مهمة في أقوى شركات العالم مثل «آبل» و«الفابت». ومع ذلك، من العدل أن نتساءل ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو هذه المنارة الساطعة عندما يتعلق الأمر بكبح جماح بعض الشركات الخاصة. وعلى النقيض من ذلك، فقد أشيد بالاتحاد الأوروبي لدعمه قدراً أكبر من المنافسة بفضل سوقه الموحدة وتطبيقه الصارم لمكافحة الاحتكار. وقد عززت المعارك التي خاضتها «فيستاجر» مع شركات جوجل وآبل، سمعة المفوضية الأوروبية في هذا المجال. لكن الأبحاث الاقتصادية الجديدة تظهر أن أوروبا ليست محصنة ضد ظهور شركات مسيطرة. ومؤخراً، حصل «جان دي لويكر» و«جان إيكهوت»، اللذان أعدا ورقة بحثية عن تراجع المنافسة في الولايات المتحدة، على تقييمات لتطور القوة السوقية عالمياً. وتظهر دراستهم، التي تبحث في البيانات المالية لأكثر من 70 ألف شركة في 134 دولة، أن هامش الربح الذي تكسبه الشركات الأوروبية قد زاد من الصفر في عام 1980 إلى 64% عام 2016. وهذه الزيادة أعلى من نظيرتها في الولايات المتحدة. تلك النتائج التي تم تأكيدها في عمل مشابه أعده صندوق النقد الدولي، لديها نفس الأسباب العميقة، كتلك التي في الولايات المتحدة، وتتعلق بالعولمة والتكنولوجيا، علاوة على مكافحة الاحتكار. بيد أنها تثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية المنافسة. فالسوق الموحدة للسلع والخدمات واحدة من أهم إنجازات الاتحاد، لكنها غالباً ما تُعتبر أمراً مفروغاً منه. وفي الأسبوع الماضي، تساءل «ماسيمو موتا»، أستاذ الاقتصاد في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة وخبير اقتصادي في مجال المنافسة، عن مدى قوة الاتحاد الأوروبي في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار. وفيما أقر بأن وكالات الاتحاد الأوروبي كانت أكثر عدوانية من نظيراتها الأميركية، سلط الضوء على بعض إحصاءات الاندماج الرائعة. فخلال الفترة بين عامي 2012 و2016، تدخلت المفوضية في 98 حالة اندماج من أصل 1562 حالة، وكانت في معظم الحالات للسؤال فقط عن سبل للإصلاح. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يكون لدى سلطات المنافسة هدفاً بالنسبة لعدد حالات الاندماج التي يجب التخلص منها، حيث ينبغي دراسة كل حالة على أساس جدارتها. ومع ذلك، فقد أشار يوتا إلى مشاكل متأصلة في تطبيق الاتحاد الأوروبي لسياسات منع الاحتكار. وبالطبع، فإن اقتصادات الحجم يمكنها تحسين الكفاءة وخفض الأسعار. لكن إذا ركزتَ قدراً كبيراً من القوة في يد شركة كبيرة، فإنك تضع الكثير من الثقة في تعاملها مع المستهلك بطريقة عادلة! ومن العوامل الأخرى التي تحد من القدرة التنافسية إحجام الحكومات الأوروبية عن ترك الشركات السيئة تموت. وكما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن «الشركات المديونة» تحد من نمو الإنتاجية لأنها تمتص الموارد التي يمكن استخدامها من قبل منافسين أكثر ابتكاراً. وفي ظل وجود حرب تجارية حامية الوطيس، قد تخضع الشركات الأوروبية لضغوط تنافسية أقل في الخارج. وقد تميل الحكومات إلى حماية الشركات القائمة عبر وضع سياسات صناعية أكثر عدوانية. ومن هذا المنطلق، يتحتم على المفوضية مضاعفة جهودها للدفاع عن المنافسة. فيرديناندو جيجليانو: كاتب متخصص في الاقتصاد الأوروبي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»