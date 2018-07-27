الكتاب العربي: ثلاثة مضامين تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018 تغلب على الكتاب العربي مضامين ثلاثة، كلها في أزمة؛ وأولها المضمون التراثي المنقول من القدماء من دون اختيار واع بم يُنشر ولأي هدف؟ إذ تعاد طباعة أسوأ ما في التراث القديم من غيبيات وخرافات أو ما عرفه الناس منذ نعومة أظافرهم عبر التلقين؛ فالسلف خير من الخلف، والقديم حوي كل شيء، ولم يترك السلف للخلف شيئاً، إنهم السلف الصالح، وما علينا إلا التقليد، والقديم مكتف بذاته، بل مقدس ومن الثوابت، ولا يمكن تغيير ما فيه.. إلخ. هذا، مع أن القديم من إبداع القدماء واجتهادات عصرهم، ولكل عصر مجتهدوه. لقد تغيرت الظروف القديمة التي كانت وراء إنتاج القدماء إلى ظروف مغايرة؛ القديم نشأ في عصر الانتصار، ونحن الآن في عصر الانكسار. كان العلماء رواداً يأخذ الآخرون منهم، والآن نحن تلامذة نَقَلةٌ عن الآخرين. كان القدماء يعرفون طريقهم، ونحن نعيش أزمة هوية، ونجد في ثبات القديم تعويضاً عن العجز في التعامل مع الحديث. وفيما يخص المضمون الثاني للكتاب العربي المعاصر فهو النقل عن الوافد الحديث، وهو الوافد الغربي، وقد تم ذلك ببراعة، وباختيار جيد طبقاً لحاجة العصر إلى المعارف والعلوم، كما في مشروع «الألف كتاب» (في مصر). كما تأسست هيئات ومراكز قومية للترجمة، وانتشرت ثقافة جديدة فوق الثقافة القديمة. وجمعت الثقافة بين موروث قديم ووافد حديث؛ الأول تبنته الجماهير، والثاني تبنته النخبة، قبل أن يتحولا إلى اتجاهين سياسيين وموقفين حضاريين؛ فريق يكفّر فريقاً، وفريق يخوّن آخر. والأخطر أن الثقافة الجديدة أصبحت مزاحمة ومنافسة للثقافة القديمة، لاسميا مع انتشار التعليم وازدياد الوعي الثقافي، ثم تحولت الثقافة البديلة إلى ثقافة مضادة، ليقع صدام الثقافات. لكن الثقافة الجديدة لا تخلق وعياً لأنها لا تتفاعل مع الثقافة القديمة، بل تتجاور معها. إنها مجرد علوم وسائل وليست علوم غايات. هي «علوم العجم» التي تستعمل لتطوير «علوم العرب» بتعبير القدماء. ونحن نترجم الثقافة الحديثة منذ قرنين، منذ الطهطاوي وتأسيس مدرسة الألسن. ومنذ أربعة أجيال أو خمسة ونحن نعرض الوافد الحديث حتى تراكمت على السطح كل المعارف الجديدة والعلوم الحديثة في شتى فروع العلم والمعرفة، ولم يظهر الإبداع حتى الآن، في حين استمرت الترجمة الأولى قرناً واحداً فقط (هو القرن الثاني الهجري)، وقام بها جيلان؛ جيل حنين بن اسحق وجيل ابنه اسحق بن حنين. وما أن جاء القرن الثالث حتى ظهر الكندي مبدعاً. كانت الترجمة الأولى من موضع قوة، والآن تتم الترجمة من موقع ضعف أمام ثقافة الآخر، لاسيما في ظل انقسام الثقافة القومية على نفسها، حيث غابت الثقافة الوطنية التي ينصهر فيها الرافدان؛ الموروث القديم والوافد الجديد. أما المضمون الثالث للكتاب العربي فهو المضمون السياسي والاجتماعي لأزمة العصر، الواقع الراهن ومحاولة تنظيره. فلا يكفي الموروث القديم أو الوافد الجديد، وكلاهما يعبران عن عصر مختلف وظروف مغايرة. كما لا يحتاج العقل العربي باستمرار إلى نص يتوسط بينه وبين الواقع، أي يقرأ الواقع من خلاله، بل يحتاج إلى التفاعل مع الواقع وإلى التعبير عنه في نص جديد حتى لا تظل الثقافة العربية ثقافة نص، والحضارة العربية حضارة كتاب. ويزهو الغرب على غيره من الثقافات بأنه وحده ثقافة العقل والطبيعة، وأنه هو الذي أبدع المنهج التجريبي وتجاوز الموروث اليوناني الروماني القديم لصالح العقل والتجربة، والنص اليهودي المسيحي الإيماني لصالح النقد التاريخي.