المرأة الإماراتية شريك فاعل في خطط التنمية المستدامة تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018 أحدثت السياسات والخطط التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بدعم المرأة وتمكينها، مزيداً من التميز لدور المرأة الفاعل على الصُّعد كافة، حيث أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على خوض غمار التجارب والخبرات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكفاءة ونجاح، وتمكنت من تبوؤ مستويات عليا من المشاركة في مناحي الحياة كافة، وذلك بفضل توجيهات واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إيماناً بدور المرأة ومكانتها في الأسرة والمجتمع والدولة. وبمناسبة تدشين المرحلة الثانية من مشروع موسوعة المرأة الإماراتية «بوابة المستثمرين»، التي نظمها الاتحاد النسائي العام مؤخراً، اعتبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن هذا التدشين جاء ليؤكد دور الجميع في مجال تفعيل المسؤولية المجتمعية، الذي يحتم علينا وضع الأطر التي تسهم في دعم مشاريع تمكين المرأة، وضمان الحفاظ على دورها الريادي، حتى تصبح الشريك الحقيقي والفاعل في برامج وخطط التنمية المستدامة بالدولة، مؤكدة سموها أن الموسوعة خطوة مهمة وداعمة، لرصد تكامل الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية. واستطاعت المرأة الإماراتية تحقيق العديد من المكاسب والإنجازات المتميزة، حيث تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، أن قضايا المرأة حظيت بوضع استراتيجيات تسهم في تمكينها وريادتها، وإبراز دورها وتنمية قدراتها، وتمكينها في المجالات كافة، ففتحت الدولة أمامها جميع الفرص والمجالات، ودعمتها بمختلف الوسائل، ما مكّنها من الوصول إلى مختلف المناصب، والمساهمة في تنمية البلاد وتطورها، وقد قالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن توجيهات (أم الإمارات) بإطلاق موسوعة المرأة الإماراتية في أبريل الماضي، جاء بهدف استحداث أرشيف وطني إلكتروني، كما أن «بوابة المستثمرين» تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع الموسوعة، التي تسعى إلى توفير فرص للحصول على دعم وتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، التي تدعم مبادرات وبرامج ومشاريع تمكين المرأة. إن الاستراتيجيات والمشاريع التي تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على إقرارها وتفعيلها، من أجل تمكين المرأة الإماراتية، استطاعت أن تؤكد تميّز مسيرة المرأة الإماراتية على الصعد الإقليمية والدولية، وهذا ما تؤكده المراكز التي تحصل عليها الدولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين، ونجاعة الخطط والبرامج التي تتبعها في تمكين المرأة ودعم حضورها الفاعل، إلى أن شكّلت مسيرة المرأة الإماراتية علامة فارقة بالمنطقة، بفضل رعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، وهو ما أكده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عندما قال في سياق إطلاق موسوعة المرأة الإماراتية: «إننا نشهد كل يوم إضافة لبنة جديدة إلى مسيرة المرأة الإماراتية المتميزة ترسخ هذه النجاحات وتضيف إليها لتسير بخطة واثقة نحو مستقبل أفضل، وقد سجلت المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً في المجالات كافة وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية