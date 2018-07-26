سياسات بيئية غيّرت وجه الصحراء

تاريخ النشر: الجمعة 27 يوليو 2018

في ظل الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة، يتصدر الاهتمام بالبيئة والتغير المناخي إحدى أبرز الأولويات التي ترصد لها القيادة الرشيدة الكثير من الموارد والجهد والاهتمام، معزِّزةً بذلك فاعلية أداء وزارة التغير المناخي والبيئة في تنفيذ المشاريع المنوطة بها، ومحفزة دور مختلف الهيئات والإدارات المعنية بتطوير برامج حماية البيئة وتحسين المجال الإيكولوجي بالدولة بشكل عام، وهو ما ساهم بشكل عملي في بناء مستقبل أكثر استدامة لمختلف جهات الوطن، ومكّن الطواقم المكلفة بإنجاز المشاريع البيئية من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الطموحة وتنفيذ خططها وبرامجها واستراتيجياتها بنجاح.

فالتسارع الكبير للحياة الحضرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، واكبته منذ البداية خطط طموحة للحفاظ على المصادر الطبيعية الموجودة، والعمل بشكل مكثف على تنويع الفضاء البيئي من خلال الاستجلاب والاستزراع والرعاية الشاملة، والدخول في شراكات إيجابية مع المحميات الكبرى في العالم لاكتساب الخبرة وتزويد الفضاء المحلي بمختلف الأحياء البرية حتى باتت الإمارات اليوم من بين الدول الأكثر تنوعاً من حيث وجود الكائنات المهددة بالتناقص والانقراض.

ومن خلال إلقاء الضوء على الخطط التنموية القريبة والبعيدة والمتوسطة المدى لدولة الإمارات، نلاحظ أن الاهتمام بالبيئة يأخذ حيزاً كبيراً من أهداف تلك الخطط، من ذلك مثلاً تبنّي (رؤية أبوظبي 2030) لعدة مهام تتمثل في حماية تراث العاصمة والحد من تأثير التغيرات البيئية عليه وضمان هواء نظيف بالحد من التلوث الضوضائي، وتمكين الإدارة الخبيرة من حماية مصادر المياه مثل خزان مياه ليوا، والمحافظة على الكائنات الحية والتنوع البيئي والتراث الاجتماعي، وتعزيز تدفق المواد وإدارة النفايات.

وتأتي هذه المهام في إطار القانون الاتحادي لحماية البيئة والتنمية الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1999.

ومن خلال إلقاء نظرة تقييمية على أبرز الإنجازات التي تمت في هذا المجال، كشف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة -أبوظبي، عن التزام الهيئة بعدد من الشراكات الدولية لحماية البيئة واستشراف مستقبل أكثر استدامة، مثل الشراكة مع اتفاقية الأنواع المهاجرة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وحكومة تشاد وغيرها.

وتحدث سمو الشيخ حمدان بن زايد بمناسبة صدور التقرير السنوي للهيئة عن برامجها وإنجازاتها خلال عام 2017: قائلاً إن النجاحات التي حققتها خلال العام الماضي تضمنت على المستوى العالمي مشاركة ممثليها في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعملت عن كثب مع الفرق التنفيذية التي تشكلت لتنفيذ رؤية الإمارات 2021، ونجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في الدوائر الجزائية، كما أصدرت تقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي لتقييم الجوانب البيئية المختلفة.

وفي إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة وتطوير وتفعيل السياسات والاستراتيجيات والمواصفات والمعايير البيئية الفعالة، عملت على إنشاء العديد من الهيئات الحكومية مثل هيئة البيئة –أبوظبي، ودائرة أبوظبي للتخطيط العمراني والبلديات، وقد كان لكل منها دور فاعل في تغيير الواجهة البيئية لمختلف أنحاء إمارة أبوظبي، حتى باتت اليوم نموذجاً للمدن الخضراء في وسط الصحراء.

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية